Швеція підтримала прискорення переговорів про вступ України до ЄС

Європейський Союз має відкрити для України всі шість переговорних кластерів відповідно до рекомендацій Єврокомісії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

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"Насамперед я справді вітаю те, що перший кластер зараз відкривається. Але відповідно до рекомендації Комісії, всі шість кластерів мають бути відкриті вже зараз, тому що Україна цього заслуговує", - заявила Стенергард.

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Водночас міністерка закордонних справ Швеції наголосила, що подальший процес вступу України до Європейського Союзу має залишатися заснованим на заслугах і виконанні необхідних критеріїв.

"Ми маємо забезпечити, щоб подальша робота прискорилася. Але це завжди процес, заснований на заслугах. Тобто не має бути якогось особливого ставлення", – сказала вона.

За словами глави шведського МЗС, вступ України до ЄС відповідає інтересам самої Європи та є одним із найкращих шляхів до досягнення справедливого і тривалого миру.

Коментуючи можливість надання Україні спеціального статусу на час переговорного процесу, міністерка зазначила, що підтримує будь-які механізми, які можуть наблизити Україну до членства в Євросоюзі, однак кінцевою метою має залишатися повноправне приєднання до блоку.

"Для мене важливо, щоб наприкінці тунелю було справжнє членство в ЄС. І щоб це не було замість чогось іншого", – додала глава МЗС Швеції.

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