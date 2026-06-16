Вступление Украины в ЕС: Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен график открытия следующих кластеров

В рамках саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Евроинтеграция и финансовая поддержка Украины

Глава государства поблагодарил Европейский Союз за открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Он назвал это важным шагом в поддержку Украины и четким сигналом для России относительно попыток разъединить Европу.

В ходе встречи стороны обсудили график открытия следующих пяти кластеров и дальнейшие шаги на пути европейской интеграции Украины. Также речь шла о реализации финансового пакета поддержки и подготовке к получению первого транша, который Украина ожидает уже в этом месяце для усиления защиты от российской агрессии.

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Санкции против России и гарантии безопасности

Особое внимание уделили новому санкционному пакету ЕС, который охватывает энергетику, торговлю, финансовый сектор и криптовалюту. Стороны также обсудили дипломатические усилия по достижению мира и согласились, что Европа должна быть представлена за столом переговоров.

"Глава государства подчеркнул, что, пока Россия намерена продолжать войну, необходимо усиливать противовоздушную оборону Украины и работать над согласованием гарантий безопасности для нашей страны", — подытожили в ОП.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что членство Украины в Европейском союзе укрепит Европу.

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