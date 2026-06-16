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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Зеленский надеется завтра снова лично встретиться с Трампом

Зеленский, Трамп

Президент Владимир Зеленский может в среду, 17 июня, вновь лично встретиться с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил журналистам в кулуарах саммита G7, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я думаю, завтра мы еще встретимся с президентом. Наши команды в течение суток будут встречаться на разных уровнях. Предстоит много важных технических встреч", — сказал Зеленский.

Добавим, что завтра также должна состояться встреча лидера Франции Эммануэля Макрона и Трампа в Версале.

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Что предшествовало?

  • 16 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что в кулуарах саммита G7 отдельно провел переговоры с Трампом и опубликовал фото встречи.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24520) Трамп Дональд (8215)
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Оплескозалежний
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16.06.2026 21:04 Ответить
обидва
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16.06.2026 21:34 Ответить
Гребінь на гребінь
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16.06.2026 21:04 Ответить
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16.06.2026 21:08 Ответить
Не хочет рыжый с ним встречатся, он хочет путена.
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16.06.2026 21:08 Ответить
Ніби щось рудий покидьок нове скаже?(((
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16.06.2026 21:09 Ответить
Al Arabiya публікує текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

Основні положення👇👇👇

- Відразу після підписання даного меморандуму про взаєморозуміння США знімуть морську блокаду і припинять будь-яке втручання або перешкоджання судноплавству, а протягом максимум 30 днів відновлять морське сполучення в повному обсязі; обсяг перевезень має відповідати довоєнному рівню.

- Сполучені Штати також зобов'язуються вивести свої сили з прилеглих районів протягом 30 днів після укладання остаточної угоди.

- Іран також вживе необхідних заходів відразу після підписання документа для відновлення комерційного судноплавства в Перській затоці та Оманському морі та повернення його до довоєнних обсягів протягом 30 днів з урахуванням усунення технічних перешкод та знешкодження мін.

- США та партнери забезпечують фінансування відновлення Ірану мінімум на 300 мільярдів доларів.

- США скасовує ВСІ санкції проти Ірану, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН та Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, а також усі односторонні санкції (первинні та вторинні) відповідно до узгодженого графіка.

- Іран підкреслює, що ніколи не буде прагнути створення ядерної зброї. Але, до досягнення остаточної угоди зберігатиметься статус-кво: Іран збереже свою ядерну програму в нинішньому стані, а Сполучені Штати не будуть вводити нові санкції та посилювати свою військову присутність у регіоні.

- Сполучені Штати зобов'язуються видати необхідні ліцензії на експорт іранської сирої нафти, нафтохімічної продукції та супутніх послуг (банківських, страхових, транспортних та інших) одразу після підписання документа.

- Сполучені Штати також зобов'язуються під час переговорів розморозити та зробити повністю доступними всі заморожені іранські активи та майно.
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16.06.2026 21:09 Ответить
350 мільярдів подарував Байден Україні.... рудий дегенерат знову це на днях повторив.... ну спробуй....
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16.06.2026 21:12 Ответить
і 6 тисяч мільярдів Джавелінів, які зупинили кацапського командіра танкових військ, шоб танки заїхали в грязюку
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16.06.2026 21:36 Ответить
 
 