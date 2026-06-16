Зеленский надеется завтра снова лично встретиться с Трампом

Президент Владимир Зеленский может в среду, 17 июня, вновь лично встретиться с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил журналистам в кулуарах саммита G7, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Я думаю, завтра мы еще встретимся с президентом. Наши команды в течение суток будут встречаться на разных уровнях. Предстоит много важных технических встреч", — сказал Зеленский.

Добавим, что завтра также должна состояться встреча лидера Франции Эммануэля Макрона и Трампа в Версале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Макрон обсуждали, как взаимодействовать с Трампом на саммите G7, — Politico

Что предшествовало?

16 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что в кулуарах саммита G7 отдельно провел переговоры с Трампом и опубликовал фото встречи.

Читайте также: Зеленский показывал Трампу во время встречи фото поврежденной Киево-Печерской Лавры