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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський сподівається завтра знову особисто зустрітися з Трампом

Зеленський, Трамп

Президент Володимир Зеленський може у середу, 17 червня, повторно особисто зустрітися із лідером США Дональдом Трампом.

Про це глава держави сказав журналістам на полях саміту G7, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Я думаю завтра ще зустрінемося з президентом. Наші команди впродовж доби будуть зустрічатися на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей", - сказав Зеленський.

Додамо, що завтра також має відбутися зустріч лідера Франції Емманюеля Макрона і Трампа у Версалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Макрон обговорювали, як взаємодіяти з Трампом на саміті G7, - Politico

Що передувало?

  • 16 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що на полях саміту G7 окремо переговорив з Трампом і оприлюднив фото зустрічі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
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16.06.2026 21:08 Відповісти
+2
Не хочет рыжый с ним встречатся, он хочет путена.
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16.06.2026 21:08 Відповісти
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Оплескозалежний
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16.06.2026 21:04 Відповісти
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16.06.2026 21:04 Відповісти
обидва
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16.06.2026 21:34 Відповісти
Гребінь на гребінь
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16.06.2026 21:04 Відповісти
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16.06.2026 21:08 Відповісти
Не хочет рыжый с ним встречатся, он хочет путена.
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16.06.2026 21:08 Відповісти
Ніби щось рудий покидьок нове скаже?(((
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16.06.2026 21:09 Відповісти
Al Arabiya публікує текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

Основні положення👇👇👇

- Відразу після підписання даного меморандуму про взаєморозуміння США знімуть морську блокаду і припинять будь-яке втручання або перешкоджання судноплавству, а протягом максимум 30 днів відновлять морське сполучення в повному обсязі; обсяг перевезень має відповідати довоєнному рівню.

- Сполучені Штати також зобов'язуються вивести свої сили з прилеглих районів протягом 30 днів після укладання остаточної угоди.

- Іран також вживе необхідних заходів відразу після підписання документа для відновлення комерційного судноплавства в Перській затоці та Оманському морі та повернення його до довоєнних обсягів протягом 30 днів з урахуванням усунення технічних перешкод та знешкодження мін.

- США та партнери забезпечують фінансування відновлення Ірану мінімум на 300 мільярдів доларів.

- США скасовує ВСІ санкції проти Ірану, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН та Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, а також усі односторонні санкції (первинні та вторинні) відповідно до узгодженого графіка.

- Іран підкреслює, що ніколи не буде прагнути створення ядерної зброї. Але, до досягнення остаточної угоди зберігатиметься статус-кво: Іран збереже свою ядерну програму в нинішньому стані, а Сполучені Штати не будуть вводити нові санкції та посилювати свою військову присутність у регіоні.

- Сполучені Штати зобов'язуються видати необхідні ліцензії на експорт іранської сирої нафти, нафтохімічної продукції та супутніх послуг (банківських, страхових, транспортних та інших) одразу після підписання документа.

- Сполучені Штати також зобов'язуються під час переговорів розморозити та зробити повністю доступними всі заморожені іранські активи та майно.
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16.06.2026 21:09 Відповісти
350 мільярдів подарував Байден Україні.... рудий дегенерат знову це на днях повторив.... ну спробуй....
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16.06.2026 21:12 Відповісти
і 6 тисяч мільярдів Джавелінів, які зупинили кацапського командіра танкових військ, шоб танки заїхали в грязюку
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16.06.2026 21:36 Відповісти
Хто його тепер проведе в зал нарад до Трампа? Знову Макрон?
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16.06.2026 23:24 Відповісти
 
 