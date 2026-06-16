Зеленський сподівається завтра знову особисто зустрітися з Трампом

Президент Володимир Зеленський може у середу, 17 червня, повторно особисто зустрітися із лідером США Дональдом Трампом.

Про це глава держави сказав журналістам на полях саміту G7, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Я думаю завтра ще зустрінемося з президентом. Наші команди впродовж доби будуть зустрічатися на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей", - сказав Зеленський.

Додамо, що завтра також має відбутися зустріч лідера Франції Емманюеля Макрона і Трампа у Версалі.

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Що передувало?

16 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що на полях саміту G7 окремо переговорив з Трампом і оприлюднив фото зустрічі.

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