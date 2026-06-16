Зеленський сподівається завтра знову особисто зустрітися з Трампом
Президент Володимир Зеленський може у середу, 17 червня, повторно особисто зустрітися із лідером США Дональдом Трампом.
Про це глава держави сказав журналістам на полях саміту G7, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Я думаю завтра ще зустрінемося з президентом. Наші команди впродовж доби будуть зустрічатися на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей", - сказав Зеленський.
Додамо, що завтра також має відбутися зустріч лідера Франції Емманюеля Макрона і Трампа у Версалі.
Що передувало?
- 16 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що на полях саміту G7 окремо переговорив з Трампом і оприлюднив фото зустрічі.
Топ коментарі
+2 Перехватчик
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+2 Gia Baqradze
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+1 Az AZLK
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Основні положення👇👇👇
- Відразу після підписання даного меморандуму про взаєморозуміння США знімуть морську блокаду і припинять будь-яке втручання або перешкоджання судноплавству, а протягом максимум 30 днів відновлять морське сполучення в повному обсязі; обсяг перевезень має відповідати довоєнному рівню.
- Сполучені Штати також зобов'язуються вивести свої сили з прилеглих районів протягом 30 днів після укладання остаточної угоди.
- Іран також вживе необхідних заходів відразу після підписання документа для відновлення комерційного судноплавства в Перській затоці та Оманському морі та повернення його до довоєнних обсягів протягом 30 днів з урахуванням усунення технічних перешкод та знешкодження мін.
- США та партнери забезпечують фінансування відновлення Ірану мінімум на 300 мільярдів доларів.
- США скасовує ВСІ санкції проти Ірану, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН та Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, а також усі односторонні санкції (первинні та вторинні) відповідно до узгодженого графіка.
- Іран підкреслює, що ніколи не буде прагнути створення ядерної зброї. Але, до досягнення остаточної угоди зберігатиметься статус-кво: Іран збереже свою ядерну програму в нинішньому стані, а Сполучені Штати не будуть вводити нові санкції та посилювати свою військову присутність у регіоні.
- Сполучені Штати зобов'язуються видати необхідні ліцензії на експорт іранської сирої нафти, нафтохімічної продукції та супутніх послуг (банківських, страхових, транспортних та інших) одразу після підписання документа.
- Сполучені Штати також зобов'язуються під час переговорів розморозити та зробити повністю доступними всі заморожені іранські активи та майно.