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Новини Вступ України до ЄС
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На саміті ЄС прибрали пункт про швидкий вступ України за ініціативою Угорщини

Петер Мадяр під час заяви про саміт ЄС

Угорщина вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, оприлюдненій у соцмережі Х.

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Рішення в останню хвилину

Мадяр заявив, що пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу було вилучено з проєкту підсумкового комюніке. За його словами, це сталося в останній момент і саме за його ініціативою.

Він підкреслив, що це рішення далося непросто і вимагало тривалих перемовин.

"Що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко", - наголосив прем’єр-міністр Угорщини.

Мадяр також повідомив, що після чотирьох годин інтенсивного обговорення вдалося завершити розгляд першого питання порядку денного засідання.

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Документ без нових формулювань

За словами угорського прем’єра, у фінальному документі саміту залишився лише той текст щодо України, який був погоджений консенсусом ще кілька років тому.

Він додав, що протягом кількох тижнів робота над декларацією тривала з урахуванням пропозицій Угорщини, і документ було суттєво змінено.

Мадяр припустив, що вперше за півтора року існує можливість ухвалення підсумкової декларації всіма державами-членами ЄС.

Окремо він наголосив на важливості пошуку компромісу під час таких переговорів.

"Це також можливо, якщо хтось не просто прийде накрити стіл і вселити страх, а й спробує знайти компроміс",-  додав Петер Мадяр.  

До слова, раніше він вже висловлював сумніви щодо швидкого відкриття решти кластерів з Україною.

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Угорщина (3028) Україна (7450) Євросоюз (15274) Мадяр Петер (102)
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