На саміті ЄС прибрали пункт про швидкий вступ України за ініціативою Угорщини
Угорщина вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, оприлюдненій у соцмережі Х.
Рішення в останню хвилину
Мадяр заявив, що пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу було вилучено з проєкту підсумкового комюніке. За його словами, це сталося в останній момент і саме за його ініціативою.
Він підкреслив, що це рішення далося непросто і вимагало тривалих перемовин.
"Що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко", - наголосив прем’єр-міністр Угорщини.
Мадяр також повідомив, що після чотирьох годин інтенсивного обговорення вдалося завершити розгляд першого питання порядку денного засідання.
Документ без нових формулювань
За словами угорського прем’єра, у фінальному документі саміту залишився лише той текст щодо України, який був погоджений консенсусом ще кілька років тому.
Він додав, що протягом кількох тижнів робота над декларацією тривала з урахуванням пропозицій Угорщини, і документ було суттєво змінено.
Мадяр припустив, що вперше за півтора року існує можливість ухвалення підсумкової декларації всіма державами-членами ЄС.
Окремо він наголосив на важливості пошуку компромісу під час таких переговорів.
"Це також можливо, якщо хтось не просто прийде накрити стіл і вселити страх, а й спробує знайти компроміс",- додав Петер Мадяр.
До слова, раніше він вже висловлював сумніви щодо швидкого відкриття решти кластерів з Україною.
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