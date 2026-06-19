На саміті ЄС прибрали пункт про швидкий вступ України за ініціативою Угорщини

Угорщина вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, оприлюдненій у соцмережі Х.

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Рішення в останню хвилину

Мадяр заявив, що пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу було вилучено з проєкту підсумкового комюніке. За його словами, це сталося в останній момент і саме за його ініціативою.

Він підкреслив, що це рішення далося непросто і вимагало тривалих перемовин.

"Що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко", - наголосив прем’єр-міністр Угорщини.

Мадяр також повідомив, що після чотирьох годин інтенсивного обговорення вдалося завершити розгляд першого питання порядку денного засідання.

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Документ без нових формулювань

За словами угорського прем’єра, у фінальному документі саміту залишився лише той текст щодо України, який був погоджений консенсусом ще кілька років тому.

Він додав, що протягом кількох тижнів робота над декларацією тривала з урахуванням пропозицій Угорщини, і документ було суттєво змінено.

Мадяр припустив, що вперше за півтора року існує можливість ухвалення підсумкової декларації всіма державами-членами ЄС.

Окремо він наголосив на важливості пошуку компромісу під час таких переговорів.

"Це також можливо, якщо хтось не просто прийде накрити стіл і вселити страх, а й спробує знайти компроміс",- додав Петер Мадяр.

До слова, раніше він вже висловлював сумніви щодо швидкого відкриття решти кластерів з Україною.

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