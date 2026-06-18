В Угорщині звільнили понад 400 журналістів із медіахолдингу Орбана, - ЗМІ
Понад 400 журналістів медіахолдингу Mediaworks, пов'язаного з колишнім прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, отримали повідомлення про звільнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Bloomberg та 24.hu.
За даними видань, Mediaworks був створений у 2018 році за підтримки Орбана та став одним із ключових медіаресурсів, які підтримували його політичну діяльність і виборчі кампанії.
У компанії пояснили скорочення зміною звичок споживання контенту серед аудиторії та необхідністю реорганізації.
"Метою реорганізації є забезпечення того, щоб Mediaworks могла функціонувати як стабільна, ефективна та конкурентоспроможна медіакомпанія", – заявили в медіахолдингу.
Окрім звільнень, частину видань закривають. Також близько половини працівників газети Magyar Nemzet отримали повідомлення про скорочення. Видання, яке виходило щодня, надалі публікуватиметься лише раз на тиждень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль