В Угорщині звільнили понад 400 журналістів із медіахолдингу Орбана, - ЗМІ

Понад 400 журналістів медіахолдингу Mediaworks, пов'язаного з колишнім прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, отримали повідомлення про звільнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Bloomberg та 24.hu.

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За даними видань, Mediaworks був створений у 2018 році за підтримки Орбана та став одним із ключових медіаресурсів, які підтримували його політичну діяльність і виборчі кампанії.

У компанії пояснили скорочення зміною звичок споживання контенту серед аудиторії та необхідністю реорганізації.

"Метою реорганізації є забезпечення того, щоб Mediaworks могла функціонувати як стабільна, ефективна та конкурентоспроможна медіакомпанія", – заявили в медіахолдингу.

Окрім звільнень, частину видань закривають. Також близько половини працівників газети Magyar Nemzet отримали повідомлення про скорочення. Видання, яке виходило щодня, надалі публікуватиметься лише раз на тиждень.

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