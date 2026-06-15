Парламент Угорщини обмежив термін прем’єра 8 роками і заблокував повернення Орбана

Угорський парламент підтримав зміни до Конституції, які обмежують термін перебування на посаді прем’єр-міністра.

Про це йдеться у матеріалі угорського видання 444.hu, про що також пише Цензор.НЕТ.

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Обмеження строків для прем’єра

15 червня парламент Угорщини ухвалив поправки до основного закону, якими встановлюється максимальний термін перебування на посаді прем’єр-міністра. Він становитиме вісім років, у тому числі з перервами.

Нове правило поширюється на всіх осіб, які обіймали посаду прем’єра з 2 травня 1990 року. Таким чином, воно стосується і експрем’єра Віктора Орбана.

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Політичні наслідки рішення

Зміни фактично закривають для Віктора Орбана можливість повернення на посаду після 16 років перебування при владі.

У партії "Фідес" розкритикували ці поправки.

У політичній силі заявляють про персональну упередженість і зворотну дію рішення та наголошують, що подібних обмежень немає у жодній парламентській демократії Європи.

Нагадаємо, напередодні колишнього прем'єр-міністра Угорщини переобрали лідером партії "Фідес", яка у квітні зазнала поразки на парламентських виборах. Орбан заявив, що хоче передати "Фідес" молодому поколінню.

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