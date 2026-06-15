УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12760 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Орбана і нового уряду
1 521 4

Парламент Угорщини обмежив термін прем’єра 8 роками і заблокував повернення Орбана

Орбану закрили повернення у парламент Угорщини

Угорський парламент підтримав зміни до Конституції, які обмежують термін перебування на посаді прем’єр-міністра.

Про це йдеться у матеріалі угорського видання 444.hu, про що також пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обмеження строків для прем’єра

15 червня парламент Угорщини ухвалив поправки до основного закону, якими встановлюється максимальний термін перебування на посаді прем’єр-міністра. Він становитиме вісім років, у тому числі з перервами.

Нове правило поширюється на всіх осіб, які обіймали посаду прем’єра з 2 травня 1990 року. Таким чином, воно стосується і експрем’єра Віктора Орбана.

Також читайте: Угорщина засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі

Політичні наслідки рішення

Зміни фактично закривають для Віктора Орбана можливість повернення на посаду після 16 років перебування при владі.

У партії "Фідес" розкритикували ці поправки.

У політичній силі заявляють про персональну упередженість і зворотну дію рішення та наголошують, що подібних обмежень немає у жодній парламентській демократії Європи.

  • Нагадаємо, напередодні колишнього прем'єр-міністра Угорщини переобрали лідером партії "Фідес", яка у квітні зазнала поразки на парламентських виборах. Орбан заявив, що хоче передати "Фідес" молодому поколінню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має виконати умови щодо угорської меншини для вступу до ЄС, - міністерка закордонних справ Орбан

Автор: 

Угорщина (3026) Орбан Віктор (948)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І правильно бо потім плодяться Орбани і Меркелі коли сидять вічно
показати весь коментар
15.06.2026 21:36 Відповісти
Та як би щось нормальне ,людяне то хай би сиділо.А то якісь пройдисвіти та волоцюги до влади приходять.
показати весь коментар
15.06.2026 21:40 Відповісти
Украине тоже бы очень подошло. Очень.
показати весь коментар
15.06.2026 21:41 Відповісти
Хочете прикол, я даю 100 процентну гарантію що в США після Трампа теж буде подібне, тому що другого такого ідіота США може і не переживе.
показати весь коментар
15.06.2026 22:09 Відповісти
 
 