Парламент Венгрии ограничил срок пребывания премьера 8 годами и заблокировал возвращение Орбана

Венгерский парламент поддержал поправки к Конституции, ограничивающие срок пребывания в должности премьер-министра.

Об этом говорится в материале венгерского издания 444.hu, о чем также пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ограничение сроков для премьера

15 июня парламент Венгрии принял поправки к основному закону, которыми устанавливается максимальный срок пребывания в должности премьер-министра. Он составит восемь лет, в том числе с перерывами.

Новое правило распространяется на всех лиц, занимавших пост премьера с 2 мая 1990 года. Таким образом, оно касается и экс-премьера Виктора Орбана.

Читайте также: Венгрия осудила российский удар по Киево-Печерской лавре

Политические последствия решения

Изменения фактически закрывают для Виктора Орбана возможность возвращения на должность после 16 лет пребывания у власти.

В партии "Фидес" раскритиковали эти поправки.

В политической силе заявляют о личной предвзятости и обратном действии решения и подчеркивают, что подобных ограничений нет ни в одной парламентской демократии Европы.

Напомним, накануне бывшего премьер-министра Венгрии переизбрали лидером партии "Фидес", которая в апреле потерпела поражение на парламентских выборах. Орбан заявил, что хочет передать "Фидес" молодому поколению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна выполнить условия в отношении венгерского меньшинства для вступления в ЕС, — министр иностранных дел Орбан