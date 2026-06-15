Парламент Венгрии ограничил срок пребывания премьера 8 годами и заблокировал возвращение Орбана
Венгерский парламент поддержал поправки к Конституции, ограничивающие срок пребывания в должности премьер-министра.
Об этом говорится в материале венгерского издания 444.hu, о чем также пишет Цензор.НЕТ.
Ограничение сроков для премьера
15 июня парламент Венгрии принял поправки к основному закону, которыми устанавливается максимальный срок пребывания в должности премьер-министра. Он составит восемь лет, в том числе с перерывами.
Новое правило распространяется на всех лиц, занимавших пост премьера с 2 мая 1990 года. Таким образом, оно касается и экс-премьера Виктора Орбана.
Политические последствия решения
Изменения фактически закрывают для Виктора Орбана возможность возвращения на должность после 16 лет пребывания у власти.
В партии "Фидес" раскритиковали эти поправки.
В политической силе заявляют о личной предвзятости и обратном действии решения и подчеркивают, что подобных ограничений нет ни в одной парламентской демократии Европы.
- Напомним, накануне бывшего премьер-министра Венгрии переизбрали лидером партии "Фидес", которая в апреле потерпела поражение на парламентских выборах. Орбан заявил, что хочет передать "Фидес" молодому поколению.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль