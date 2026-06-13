Орбана переобрали головою партії "Фідес" після поразки на виборах
Колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переобрали лідером партії "Фідес", яка у квітні зазнала поразки на парламентських виборах.
Про це пише Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.
Орбан знову очолив "Фідес"
На початку з'їзду Орбан виступив з промовою, в якій зазначив, що несе стратегічну відповідальність за поразку на виборах.
Він говорив, що "ніколи не здасться" і перерахував причини, які, на його думку, призвели до поразки на виборах.
Експрем'єр Угорщини додав, що хоче передати "Фідес" молодому поколінню як партію, що має реальні шанси на перемогу.
За переобрання Орбана проголосували 729 із 737 делегатів. Після оголошення результатів голосування політик подякував за довіру.
Вибори в Угорщині
Нагадаємо, що у квітні на виборах в Угорщині "Тиса" здобула конституційну більшість. Новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр — лідер партії "Тиса".
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Дякую, ЦЕНЗОР!!!
Воно таки не тоне в будь-якій сфері життя...
Сумно це усвідомлювати, бо з усіх можливих варіантів в Україні "випливе" Юля і ЗЕ!
Про послідовників Чорновола (старшого, царство йому небесне) можна тільки мріяти (і то - невеликій частині свідомих громадян)