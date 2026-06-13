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Новини Вибори в Угорщині
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Орбана переобрали головою партії "Фідес" після поразки на виборах

Орбана знову переобрали лідером угорської партії Фідес

Колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переобрали лідером партії "Фідес", яка у квітні зазнала поразки на парламентських виборах.

Про це пише Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Орбан знову очолив "Фідес" 

На початку з'їзду Орбан виступив з промовою, в якій зазначив, що несе стратегічну відповідальність за поразку на виборах.

Він говорив, що "ніколи не здасться" і перерахував причини, які, на його думку, призвели до поразки на виборах.

Експрем'єр Угорщини додав, що хоче передати "Фідес" молодому поколінню як партію, що має реальні шанси на перемогу.

За переобрання Орбана проголосували 729 із 737 делегатів. Після оголошення результатів голосування політик подякував за довіру.

Читайте також: Петер Мадяр поставив дедлайн президенту Угорщини для відставки

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, що у квітні на виборах в Угорщині "Тиса" здобула конституційну більшість. Новим прем'єр-міністром став Петер Мадяр — лідер партії "Тиса".

Читайте також: Орбану можуть назавжди заблокувати повернення до влади в Угорщині

Автор: 

Угорщина (3023) вибори (6787) партія (375) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+3
Виплив - лайно не тоне
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13.06.2026 19:24 Відповісти
+2
Зачетная фотка !!!!
Дякую, ЦЕНЗОР!!!
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13.06.2026 19:28 Відповісти
+1
Там одне лайно змінює друге.
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13.06.2026 19:27 Відповісти
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13.06.2026 19:24 Відповісти
Там одне лайно змінює друге.
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13.06.2026 19:27 Відповісти
Мадяру до Орбана ше срати й срати
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13.06.2026 19:29 Відповісти
жирне лайн не тоне.
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13.06.2026 19:59 Відповісти
Зачетная фотка !!!!
Дякую, ЦЕНЗОР!!!
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13.06.2026 19:28 Відповісти
це умовний сигнал однопартійцям "куряча жопка". Означає, що тепер грошей не буде.
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13.06.2026 19:33 Відповісти
Когда это дерьмо ханты-мансийское переселялось аписторхоза ещё не было?
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13.06.2026 19:32 Відповісти
Такого х еще поискать. Обстоятельства заставили).
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13.06.2026 20:13 Відповісти
Так,втік чи втік,як це радісно обговорювали на вітчизняних ел.виданнях і тб?
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13.06.2026 20:31 Відповісти
члены выбрали главного члена!
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13.06.2026 20:31 Відповісти
Лайно переобрало головне Гівно.
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13.06.2026 21:05 Відповісти
Дай Боже, доведеться йому керувати партією із-за гратів.
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13.06.2026 21:17 Відповісти
Не ту партію мадяри назвали ********. Така назва більше підходить унітазному Віхтику.
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13.06.2026 21:24 Відповісти
"Юля! Юля!" (с)
Воно таки не тоне в будь-якій сфері життя...
Сумно це усвідомлювати, бо з усіх можливих варіантів в Україні "випливе" Юля і ЗЕ!
Про послідовників Чорновола (старшого, царство йому небесне) можна тільки мріяти (і то - невеликій частині свідомих громадян)
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13.06.2026 21:32 Відповісти
 
 