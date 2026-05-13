Вибори в Угорщині
Петер Мадяр поставив дедлайн президенту Угорщини для відставки

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що новий уряд дає президенту Тамашу Шуйоку час до кінця травня, щоб добровільно залишити посаду. У разі відмови не виключається його усунення через зміни до конституції.

Про це пише видання 444, яке цитує Цензор.НЕТ.

У Будапешті озвучили дедлайн для президента

За словами Мадяра, уряд очікує, що президент піде у відставку до 31 травня. Він наголосив, що рішення має бути ухвалене добровільно, однак політичні механізми передбачають й інший сценарій.

Прем’єр заявив, що у разі відмови посадовців так званої "епохи Орбана" можуть бути змінені конституційні норми, які дозволять їх усунути у правовий спосіб.

"Я переконаний, що верховенство права і повага до посади президента Республіки буде дотримана, і Тамаш Шуйок піде з посади", — сказав Петер Мадяр.

Раніше Мадяр звертався до президента Угорщини з подібним закликом. 

Конституційні зміни та політичні плани уряду

Угорський прем’єр також повідомив, що нова влада планує низку змін до основного закону. Серед них — обмеження перебування прем’єр-міністра на посаді двома термінами та скасування Офісу захисту суверенітету.

Він підкреслив, що будь-які кадрові рішення щодо посадовців попередньої влади мають ухвалюватися у межах закону.

  • До слова, новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.

На болотах вже виють?
13.05.2026 22:48 Відповісти
Це звісно їхня справа та щодо молодим амбітним через усунення через зміну до конституції?? Якось насторожує. А що до кінця травня так легко там конституцію переписати? Я про те що в нас сидить пацан з народу, 7 рік ніяк не випхаємо. Я вже мовчу про такі країни як болото московське.
13.05.2026 23:06 Відповісти
В Угорщині свої єрмаки
13.05.2026 23:23 Відповісти
Питання в ціні...
14.05.2026 04:37 Відповісти
 
 