Петер Мадяр поставив дедлайн президенту Угорщини для відставки

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що новий уряд дає президенту Тамашу Шуйоку час до кінця травня, щоб добровільно залишити посаду. У разі відмови не виключається його усунення через зміни до конституції.

Про це пише видання 444, яке цитує Цензор.НЕТ.

У Будапешті озвучили дедлайн для президента

За словами Мадяра, уряд очікує, що президент піде у відставку до 31 травня. Він наголосив, що рішення має бути ухвалене добровільно, однак політичні механізми передбачають й інший сценарій.

Прем’єр заявив, що у разі відмови посадовців так званої "епохи Орбана" можуть бути змінені конституційні норми, які дозволять їх усунути у правовий спосіб.

"Я переконаний, що верховенство права і повага до посади президента Республіки буде дотримана, і Тамаш Шуйок піде з посади", — сказав Петер Мадяр.

Раніше Мадяр звертався до президента Угорщини з подібним закликом.

Конституційні зміни та політичні плани уряду

Угорський прем’єр також повідомив, що нова влада планує низку змін до основного закону. Серед них — обмеження перебування прем’єр-міністра на посаді двома термінами та скасування Офісу захисту суверенітету.

Він підкреслив, що будь-які кадрові рішення щодо посадовців попередньої влади мають ухвалюватися у межах закону.

До слова, новий уряд Угорщини засудив російську дронову атаку на Закарпаття в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни вперше викликало посла РФ у Будапешті.

