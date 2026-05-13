Петер Мадяр поставил дедлайн президенту Венгрии для отставки

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что новое правительство дает президенту Тамашу Шуйоку время до конца мая, чтобы добровольно покинуть свой пост. В случае отказа не исключается его отстранение от должности на основании поправок к конституции.

Об этом пишет издание 444, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Будапеште озвучили дедлайн для президента

По словам Мадяра, правительство ожидает, что президент уйдет в отставку до 31 мая. Он подчеркнул, что решение должно быть принято добровольно, однако политические механизмы предусматривают и другой сценарий.

Премьер заявил, что в случае отказа чиновников так называемой "эпохи Орбана" могут быть изменены конституционные нормы, которые позволят их отстранить законным путем.

"Я убежден, что верховенство права и уважение к должности президента Республики будут соблюдены, и Тамаш Шуйок уйдет с поста", — сказал Петер Мадьяр.

Читайте также: У Украины есть пакет предложений по улучшению отношений с Венгрией, — Сибига

Конституционные изменения и политические планы правительства

Мадяр также сообщил, что новая власть планирует ряд изменений в основной закон. Среди них — ограничение пребывания премьер-министра в должности двумя сроками и упразднение Офиса защиты суверенитета.

Он подчеркнул, что любые кадровые решения в отношении чиновников прежней власти должны приниматься в рамках закона.

К слову, новое правительство Венгрии осудило российскую дронную атаку на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.

Читайте: Зеленский о осуждении премьером Венгрии Мадяром российской атаки: "Важный месседж"