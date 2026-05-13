РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11599 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
1 295 4

Петер Мадяр поставил дедлайн президенту Венгрии для отставки

Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что новое правительство дает президенту Тамашу Шуйоку время до конца мая, чтобы добровольно покинуть свой пост. В случае отказа не исключается его отстранение от должности на основании поправок к конституции.

Об этом пишет издание 444, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Будапеште озвучили дедлайн для президента

По словам Мадяра, правительство ожидает, что президент уйдет в отставку до 31 мая. Он подчеркнул, что решение должно быть принято добровольно, однако политические механизмы предусматривают и другой сценарий.

Премьер заявил, что в случае отказа чиновников так называемой "эпохи Орбана" могут быть изменены конституционные нормы, которые позволят их отстранить законным путем.

"Я убежден, что верховенство права и уважение к должности президента Республики будут соблюдены, и Тамаш Шуйок уйдет с поста", — сказал Петер Мадьяр.

Читайте также: У Украины есть пакет предложений по улучшению отношений с Венгрией, — Сибига

Конституционные изменения и политические планы правительства

Мадяр также сообщил, что новая власть планирует ряд изменений в основной закон. Среди них — ограничение пребывания премьер-министра в должности двумя сроками и упразднение Офиса защиты суверенитета.

Он подчеркнул, что любые кадровые решения в отношении чиновников прежней власти должны приниматься в рамках закона.

  • К слову, новое правительство Венгрии осудило российскую дронную атаку на Закарпатье в среду, 13 мая. Министерство иностранных дел страны впервые вызвало посла РФ в Будапеште.

Читайте: Зеленский о осуждении премьером Венгрии Мадяром российской атаки: "Важный месседж"

Автор: 

Венгрия (2569) Мадяр Петер (64)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На болотах вже виють?
показать весь комментарий
13.05.2026 22:48 Ответить
Це звісно їхня справа та щодо молодим амбітним через усунення через зміну до конституції?? Якось насторожує. А що до кінця травня так легко там конституцію переписати? Я про те що в нас сидить пацан з народу, 7 рік ніяк не випхаємо. Я вже мовчу про такі країни як болото московське.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:06 Ответить
В Угорщині свої єрмаки
показать весь комментарий
13.05.2026 23:23 Ответить
Питання в ціні...
показать весь комментарий
14.05.2026 04:37 Ответить
 
 