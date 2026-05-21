Орбану можуть назавжди заблокувати повернення до влади в Угорщині

Правляча партія "Тиса" 21 травня внесла до парламенту Угорщини проєкт конституційної поправки щодо обмеження перебування на посаді прем’єр-міністра двома термінами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях Telex та агенції Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обмеження для прем’єра і наслідки для Орбана

Ініціативу подали депутати фракції "Тиса" Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші. Законопроєкт має назву "Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини".

Документ передбачає, що особи, які вже обіймали посаду прем’єр-міністра щонайменше вісім років, не зможуть знову бути обраними на цю посаду.

Норма поширюється на період із 2 травня 1990 року. Таким чином, вона фактично позбавляє експрем’єра Віктора Орбана можливості повернутися до влади після 16 років керівництва урядом.

Також пропонується, щоб прем’єр-міністр залишав посаду після двох термінів або восьми років перебування на посаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина готова зняти вето на санкції проти патріарха Кирила, - ЗМІ

Інші зміни та політичний контекст

Згідно з проєктом, передбачено ліквідацію Офісу захисту суверенітету, який був створений у 2023 році та займався формуванням переліків медіа, що вважалися загрозою для держави.

Окремий пункт стосується фондів управління майном суспільного інтересу, які виконують публічні функції. Раніше парламентська більшість партії "Фідес" внесла до Основного закону положення, що дозволило передати частину закладів вищої освіти та державних установ у фондове управління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського та Мадяра може відбутися вже найближчими місяцями, - Politico

Як зазначається, чинний прем’єр і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах анонсував намір обмежити строк перебування глави уряду шляхом змін до Конституції.

Також ми повідомляли, що прем’єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин, - глава МЗС Угорщини Орбан