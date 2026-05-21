Орбану могут навсегда заблокировать возвращение к власти в Венгрии

21 мая правящая партия "Тиса" внесла в парламент Венгрии проект конституционной поправки об ограничении пребывания в должности премьер-министра двумя сроками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Telex и агентства Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ограничения для премьера и последствия для Орбана

Инициативу подали депутаты фракции "Тиса" Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши. Законопроект носит название "Шестнадцатая поправка к Основному закону Венгрии".

Документ предусматривает, что лица, уже занимавшие должность премьер-министра не менее восьми лет, не смогут вновь быть избраны на эту должность.

Норма распространяется на период с 2 мая 1990 года. Таким образом, она фактически лишает экс-премьера Виктора Орбана возможности вернуться к власти после 16 лет руководства правительством.

Также предлагается, чтобы премьер-министр покидал пост после двух сроков или восьми лет пребывания в должности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия готова снять вето на санкции против патриарха Кирилла, - СМИ

Другие изменения и политический контекст

Согласно проекту, предусмотрена ликвидация Офиса защиты суверенитета, который был создан в 2023 году и занимался формированием списков СМИ, считавшихся угрозой для государства.

Отдельный пункт касается фондов управления имуществом общественного интереса, выполняющих публичные функции. Ранее парламентское большинство партии "Фидес" внесло в Основной закон положение, позволившее передать часть высших учебных заведений и государственных учреждений в фондовое управление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Мадяра может состояться уже в ближайшие месяцы, - Politico

Как отмечается, действующий премьер и лидер партии "Тиса" Петер Мадяр после победы на парламентских выборах анонсировал намерение ограничить срок пребывания главы правительства путем внесения изменений в Конституцию.

Также мы сообщали, что премьер Венгрии Мадяр выдвинул Украине условие для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультации с Украиной являются важным шагом на пути к восстановлению двусторонних отношений, - глава МИД Венгрии Орбан