Орбану могут навсегда заблокировать возвращение к власти в Венгрии

21 мая правящая партия "Тиса" внесла в парламент Венгрии проект конституционной поправки об ограничении пребывания в должности премьер-министра двумя сроками.

Ограничения для премьера и последствия для Орбана

Инициативу подали депутаты фракции "Тиса" Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши. Законопроект носит название "Шестнадцатая поправка к Основному закону Венгрии".

Документ предусматривает, что лица, уже занимавшие должность премьер-министра не менее восьми лет, не смогут вновь быть избраны на эту должность.

Норма распространяется на период с 2 мая 1990 года. Таким образом, она фактически лишает экс-премьера Виктора Орбана возможности вернуться к власти после 16 лет руководства правительством.

Также предлагается, чтобы премьер-министр покидал пост после двух сроков или восьми лет пребывания в должности.

Другие изменения и политический контекст

Согласно проекту, предусмотрена ликвидация Офиса защиты суверенитета, который был создан в 2023 году и занимался формированием списков СМИ, считавшихся угрозой для государства.

Отдельный пункт касается фондов управления имуществом общественного интереса, выполняющих публичные функции. Ранее парламентское большинство партии "Фидес" внесло в Основной закон положение, позволившее передать часть высших учебных заведений и государственных учреждений в фондовое управление.

Как отмечается, действующий премьер и лидер партии "Тиса" Петер Мадяр после победы на парламентских выборах анонсировал намерение ограничить срок пребывания главы правительства путем внесения изменений в Конституцию.

Це жах - в нього можуть ломки початись
21.05.2026 18:57 Ответить
А шо там до його корупції?
21.05.2026 18:59 Ответить
Добре.
21.05.2026 19:24 Ответить
Пожиттєвий еціх із цвяхами.
21.05.2026 19:52 Ответить
 
 