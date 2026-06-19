На саммите ЕС убрали пункт о скором вступлении Украины по инициативе Венгрии
Венгрия повлияла на окончательный текст заявления Европейского совета по Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, опубликованном в социальной сети Х.
Решение в последнюю минуту
Мадьяр заявил, что пункт о возможном ускорении вступления Украины в Европейский Союз был исключен из проекта итогового коммюнике. По его словам, это произошло в последний момент и именно по его инициативе.
Он подчеркнул, что это решение далось нелегко и потребовало длительных переговоров.
"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, пункт об ускорении вступления был удален из текста в последнюю минуту по моей инициативе. Это было нелегко", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.
Мадяр также сообщил, что после четырёх часов интенсивного обсуждения удалось завершить рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания.
Документ без новых формулировок
По словам венгерского премьера, в итоговом документе саммита остался лишь тот текст, касающийся Украины, который был согласован консенсусом еще несколько лет назад.
Он добавил, что в течение нескольких недель работа над декларацией продолжалась с учетом предложений Венгрии, и документ был существенно изменен.
Мадяр предположил, что впервые за полтора года существует возможность принятия итоговой декларации всеми государствами-членами ЕС.
Отдельно он подчеркнул важность поиска компромисса в ходе таких переговоров.
"Это также возможно, если кто-то не просто придет, чтобы накрыть стол и вселить страх, а и попытается найти компромисс", - добавил Петер Мадяр.
К слову, ранее он уже выражал сомнения относительно скорого открытия остальных кластеров с Украиной.
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