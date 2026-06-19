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Новости Вступление Украины в ЕС
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На саммите ЕС убрали пункт о скором вступлении Украины по инициативе Венгрии

Петер Мадяр во время заявления о саммите ЕС

Венгрия повлияла на окончательный текст заявления Европейского совета по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, опубликованном в социальной сети Х.

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Решение в последнюю минуту

Мадьяр заявил, что пункт о возможном ускорении вступления Украины в Европейский Союз был исключен из проекта итогового коммюнике. По его словам, это произошло в последний момент и именно по его инициативе.

Он подчеркнул, что это решение далось нелегко и потребовало длительных переговоров.

"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, пункт об ускорении вступления был удален из текста в последнюю минуту по моей инициативе. Это было нелегко", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Мадяр также сообщил, что после четырёх часов интенсивного обсуждения удалось завершить рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания.

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Документ без новых формулировок

По словам венгерского премьера, в итоговом документе саммита остался лишь тот текст, касающийся Украины, который был согласован консенсусом еще несколько лет назад.

Он добавил, что в течение нескольких недель работа над декларацией продолжалась с учетом предложений Венгрии, и документ был существенно изменен.

Мадяр предположил, что впервые за полтора года существует возможность принятия итоговой декларации всеми государствами-членами ЕС.

Отдельно он подчеркнул важность поиска компромисса в ходе таких переговоров.

"Это также возможно, если кто-то не просто придет, чтобы накрыть стол и вселить страх, а и попытается найти компромисс", - добавил Петер Мадяр.  

К слову, ранее он уже выражал сомнения относительно скорого открытия остальных кластеров с Украиной.

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Автор: 

Венгрия (2632) Украина (44473) Евросоюз (18237) Мадяр Петер (101)
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Топ комментарии
+21
Таке враження чи навіть переконання, що Брюсель і не проти цих зухвалих вибриків від усяких Угорщин чи Польщ із їх Мадярями чи Навроцькими відносно України, зокрема в контексті питання вступу до ЄС і усіх спекуляцій. Ось постійна зміна правил гри, їх чергові мовно-меншинні чи інші вимоги. Як Угорщина так і Польща основні бенефіціари, що паразитують на євро-бюджеті, а не контрибютори. Водночас вони чомусь найголосніше трясуться і якимось боком взялись виконувати керівну, мало не вирішальну роль у цих проміжних питаннях. Ультиматум там, ультиматут тут. Навіть і ця новина, вилазить такий, мовляв: "В останню хвилину вас наїбунькали, розумієте? Так важко було, але ми впорались. Ми будемо і далі старатись вставляти вам ще більше палок в колеса". Коротше, цих усіх "сусідів" варто тримати близько і в правильний момент вказати їм на їх місце. Шкода, що Україна поки не має таких ресурсів і достатнього геополітичного впливу.
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19.06.2026 02:48 Ответить
+14
Позакривати всю сепарську банду угорців в Берегово, угорські вулиці перейменувати, пам'ятники, що вони понатикали всюди, зняти, бронь теж зняти. Тоді попроситиїх так більше не робити. А то ми зробимо Угорську народну республіку з новою титульною нацією, верніше супернацію, а нас в ЕС все одно хрін приймуть.
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19.06.2026 06:07 Ответить
+6
Коли повернем ядерну зброю всього можна буде досягти силою. Досить принижуватись
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19.06.2026 02:27 Ответить

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