Вступление в ЕС: Венгрия выразила сомнения относительно скорого открытия остальных кластеров с Украиной
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр выразил сомнения со своей стороны и со стороны других государств относительно возможности скорейшего открытия остальных кластеров с Украиной.
Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ.
Позиция Венгрии относительно переговорного процесса
Мадяр заявил, что он удовлетворен решением Совета ЕС об открытии первого кластера с Украиной. В то же время он выразил сомнения относительно дальнейших темпов переговоров.
"У нас есть вопросы, и не только у нас, по поводу того, что сразу после открытия первого кластера мы безотлагательно начинаем переговоры по остальным кластерам. Это мнение очень спорное, честно говоря, в том числе и среди других государств", – заявил он.
Сравнение с другими странами и позиция ЕС
Мадяр отметил, что быстрое продвижение Украины в переговорном процессе может послужить негативным сигналом для стран Западных Балкан, которые также ведут переговоры о вступлении в ЕС.
Он не уточнил, будет ли Венгрия блокировать соответствующие решения во время голосования, и не высказал конкретных претензий к Украине.
"В ЕС есть те, кто хочет открыть все кластеры немедленно; есть те, кто хочет открыть только два кластера, а я напоминаю, что мы только что открыли первый кластер и чернила еще не высохли", — добавил премьер.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ожидает открытия всех переговорных кластеров в ближайшие недели.
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Що там ще угорщина хоче? Половину України чи щоб угорська була державною?