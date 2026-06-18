Вступление в ЕС: Венгрия выразила сомнения относительно скорого открытия остальных кластеров с Украиной

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр выразил сомнения со своей стороны и со стороны других государств относительно возможности скорейшего открытия остальных кластеров с Украиной.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ.

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Позиция Венгрии относительно переговорного процесса

Мадяр заявил, что он удовлетворен решением Совета ЕС об открытии первого кластера с Украиной. В то же время он выразил сомнения относительно дальнейших темпов переговоров.

"У нас есть вопросы, и не только у нас, по поводу того, что сразу после открытия первого кластера мы безотлагательно начинаем переговоры по остальным кластерам. Это мнение очень спорное, честно говоря, в том числе и среди других государств", – заявил он.

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Сравнение с другими странами и позиция ЕС

Мадяр отметил, что быстрое продвижение Украины в переговорном процессе может послужить негативным сигналом для стран Западных Балкан, которые также ведут переговоры о вступлении в ЕС.

Он не уточнил, будет ли Венгрия блокировать соответствующие решения во время голосования, и не высказал конкретных претензий к Украине.

"В ЕС есть те, кто хочет открыть все кластеры немедленно; есть те, кто хочет открыть только два кластера, а я напоминаю, что мы только что открыли первый кластер и чернила еще не высохли", — добавил премьер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ожидает открытия всех переговорных кластеров в ближайшие недели.

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