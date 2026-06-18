Вступ до ЄС: Угорщина висловила сумніви щодо швидкого відкриття решти кластерів з Україною

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про сумніви з його боку та інших держав щодо можливості термінового відкриття решти кластерів з Україною.

Про це він заявив журналістом перед початком засідання Європейської ради, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ.

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Позиція Угорщини щодо переговорного процесу

Мадяр заявив, що він задоволений рішенням Ради ЄС про відкриття першого кластера з Україною. Водночас він висловив сумніви щодо подальшого темпу переговорів.

"У нас є питання, і не тільки у нас, про те, що відразу після відкриття першого кластера ми невідкладно починаємо переговори про решту кластерів. Ця думка дуже контроверсійна, чесно кажучи, також серед інших держав", – заявив він.

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Порівняння з іншими країнами та позиція ЄС

Мадяр зазначив, що швидке просування України у переговорному процесі може мати негативний сигнал для країн Західних Балкан, які також ведуть перемовини про вступ до ЄС.

Він не уточнив, чи буде Угорщина блокувати відповідні рішення під час голосування, та не висловив конкретних претензій до України.

"В ЄС є ті, хто хочуть відкрити всі кластери негайно; є ті, хто хочуть відкрити тільки два кластера, а я нагадую, що ми щойно відкрили перший кластер і чорнила ще не висохли", – додав прем’єр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський очікує відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі тижні.

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