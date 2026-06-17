Мадяр поручил провести расследование по факту захвата средств "Ощадбанка"
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о проведении расследования по делу о захвате украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка".
Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре по борьбе с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском "золотом конвое". Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом", - отметил венгерский премьер.
Расследование венгерских СМИ
Накануне сообщалось, что журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" вблизи Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
После этого Мадяр заявил, что Орбан должен понести ответственность.
Что этому предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт в связи с задержанием инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
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Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, предусматривающий арест до окончания расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что "Ощадбанк" вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
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Розслідування мало би стосуватись скоріше вітчизняних органів, а не угорських.