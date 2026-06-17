РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
804 6

Мадяр поручил провести расследование по факту захвата средств "Ощадбанка"

Задержание инкассаторов "Ощадбанка": Мадяр анонсировал расследование

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о проведении расследования по делу о захвате украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка".

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре по борьбе с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском "золотом конвое". Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом", - отметил венгерский премьер.

Читайте: Венгрия сняла 17-месячное вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, - FT

Расследование венгерских СМИ

Накануне сообщалось, что журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" вблизи Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

После этого Мадяр заявил, что Орбан должен понести ответственность.

Что этому предшествовало?

Читайте: Глава НБУ Пышный показал деньги и ценности, которые Венгрия вернула "Ощадбанку". ФОТО

Автор: 

Венгрия (2630) Ощадбанк (251) Мадяр Петер (100)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я так і не зрозумів кому везли ті кошти ?
показать весь комментарий
17.06.2026 11:46 Ответить
з якою метою цікавмтися? питаю бо знаю що інкасаторські міжбанківські служби Европи не повідомляють час відправлення з відділення банку і точку прибуття грошей по перевезенням між банками у тому числі державними
показать весь комментарий
17.06.2026 12:05 Ответить
Таке відчуття ніби оця інкасаторська машина - це все що виторгувало Потужне Гундосе Чмо на переговорах із мадярами в обмін на шматок суверенітету Закарпаття. І то тому що в тій справі Орбан пішов по бєспрєдєлу.
показать весь комментарий
17.06.2026 11:47 Ответить
Кошти-коштами,але чому золото,одержане з банку,було вскрите і чи не було там підміна металу- це ж заборона для конвою(інкасаторів).
Розслідування мало би стосуватись скоріше вітчизняних органів, а не угорських.
показать весь комментарий
17.06.2026 12:11 Ответить
це самий короткий шлях щоб відправити Орбана на нари . там доказів більше ніж достатньо , а також привід поміняти голів угорських спецслужб .
показать весь комментарий
17.06.2026 12:14 Ответить
Буде цікаво, яко таки виявиться, що це був абсолютно законний та легальний "конвой", що гроші справді належали ОщадБанку, а увесь цей арешт і скандал - тільки виєбони та хамство Орбана. І де будуть тоді усі ті коментатори, яки вигадували тут безліч конспіролухичних теорій про вкрадені кошти, про Сербію і все таке?...
показать весь комментарий
17.06.2026 12:19 Ответить
 
 