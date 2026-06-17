Мадяр поручил провести расследование по факту захвата средств "Ощадбанка"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о проведении расследования по делу о захвате украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка".

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре по борьбе с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском "золотом конвое". Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом", - отметил венгерский премьер.

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Расследование венгерских СМИ

Накануне сообщалось, что журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" вблизи Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

После этого Мадяр заявил, что Орбан должен понести ответственность.

Что этому предшествовало?

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