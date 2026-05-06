РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Фото Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
4 547 19

Глава НБУ Пышный показал деньги и ценности, которые Венгрия вернула "Ощадбанку". ФОТО

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный обнародовал фотографии незаконно конфискованных в марте средств и ценностей, которые Венгрия 6 мая вернула "Ощадбанку".

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Пышный говорит, что над этим результатом "упорно и последовательно" работала большая команда. Он отметил, что на данный момент средства и ценности уже возвращаются в Украину в полном объеме.

Всего речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, отметили в банке.

"Незаконное задержание бригады инкассаторов и изъятие Венгрией на 2 месяца средств и ценностей украинского государственного банка было нарушением многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества. Сейчас мы благодарны Венгрии за конструктивный подход. Передача средств состоялась в соответствии с надлежащей европейской практикой международного сотрудничества. Благодарны за поддержку в отстаивании законных интересов государственного банка Президенту Украины, Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины", — подчеркнул председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка, - Зеленский

Средства и ценности Ощадбанка возвращены Венгрией
Средства и ценности Ощадбанка возвращены Венгрией
Средства и ценности Ощадбанка возвращены Венгрией
Средства и ценности Ощадбанка возвращены Венгрией

Что предшествовало?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Венгрия сфальсифицировала видео, которое представила в качестве доказательства по делу о задержании инкассаторов, - "Ощадбанк"

Автор: 

Венгрия (2559) Ощадбанк (247) Пышный Андрей (88)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Золото де?

Якщо чесно - не викликає довіри ні вся влада України ні Угорщини
показать весь комментарий
06.05.2026 18:39 Ответить
+8
"сьогодні празник в пацанов! сьогодні в оп-і - Танці!" ))
показать весь комментарий
06.05.2026 18:43 Ответить
+8
Пышный, ты расскажи лучше за Сенс-банк с его наблюдательным советом из обрезанных.
А за ценности Ощадбанка и без тебя есть кому рассказать.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і кеш підвезли
показать весь комментарий
06.05.2026 18:38 Ответить
Золото де?

Якщо чесно - не викликає довіри ні вся влада України ні Угорщини
показать весь комментарий
06.05.2026 18:39 Ответить
Забув як всепропадли і боти на цензорі верещали як свині що Орбан правильно забрав гроші і їх не повернуть?
показать весь комментарий
06.05.2026 20:48 Ответить
А що до пошкоджених аВто що перевозили цінності хто компенсує ?
показать весь комментарий
06.05.2026 21:24 Ответить
Ти мене питаєш?Я не юрист Райфайзенбанку.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:33 Ответить
Голова Національного банку України Андрій Пишний читає ЦЕНЗОР.НЕТ ?
Бо тут недавно хтось дуже хтів фото
показать весь комментарий
06.05.2026 18:43 Ответить
"сьогодні празник в пацанов! сьогодні в оп-і - Танці!" ))
показать весь комментарий
06.05.2026 18:43 Ответить
з процентами ?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:51 Ответить
Пышный, ты расскажи лучше за Сенс-банк с его наблюдательным советом из обрезанных.
А за ценности Ощадбанка и без тебя есть кому рассказать.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:54 Ответить
тут не вистача...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:54 Ответить
А де золотішко?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:58 Ответить
У Полуботка
показать весь комментарий
06.05.2026 19:08 Ответить
Відкат кластерного
показать весь комментарий
06.05.2026 19:11 Ответить
ну в принципі, це наше бабло. в принципі.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:27 Ответить
Пишний має зарплату більше 600 тисяч в місяць і жизнь удалась а пенсіонер має 3000 і обоє живуть у незалежній
показать весь комментарий
06.05.2026 19:36 Ответить
Якщо Угорщина правова держава, то має бути порушена кримінальна справа за незаконні дії щодо порушення права власності українського банку
показать весь комментарий
06.05.2026 19:45 Ответить
Угода відбулася, Угорщині поновили постачання російської нафти "Дружбо", от і гроші повернули. Орбан відразу виставив таку вимогу, наші брикалися, а все одно вийшло, як і планувалося.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:53 Ответить
Так, а ті ****** котрі віддавали накази на подібні дії буде покарано?
показать весь комментарий
06.05.2026 20:07 Ответить
а за що щира подяка? Тобто не за рішенням суду, без компенсацій збитків а "по харошему" тіпа порешалі.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:36 Ответить
 
 