Глава НБУ Пышный показал деньги и ценности, которые Венгрия вернула "Ощадбанку". ФОТО
Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный обнародовал фотографии незаконно конфискованных в марте средств и ценностей, которые Венгрия 6 мая вернула "Ощадбанку".
Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пышный говорит, что над этим результатом "упорно и последовательно" работала большая команда. Он отметил, что на данный момент средства и ценности уже возвращаются в Украину в полном объеме.
Всего речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, отметили в банке.
"Незаконное задержание бригады инкассаторов и изъятие Венгрией на 2 месяца средств и ценностей украинского государственного банка было нарушением многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества. Сейчас мы благодарны Венгрии за конструктивный подход. Передача средств состоялась в соответствии с надлежащей европейской практикой международного сотрудничества. Благодарны за поддержку в отстаивании законных интересов государственного банка Президенту Украины, Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины", — подчеркнул председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо чесно - не викликає довіри ні вся влада України ні Угорщини
Бо тут недавно хтось дуже хтів фото
А за ценности Ощадбанка и без тебя есть кому рассказать.