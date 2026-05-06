Глава НБУ Пышный показал деньги и ценности, которые Венгрия вернула "Ощадбанку". ФОТО

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный обнародовал фотографии незаконно конфискованных в марте средств и ценностей, которые Венгрия 6 мая вернула "Ощадбанку".

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Пышный говорит, что над этим результатом "упорно и последовательно" работала большая команда. Он отметил, что на данный момент средства и ценности уже возвращаются в Украину в полном объеме.

Всего речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, отметили в банке.

"Незаконное задержание бригады инкассаторов и изъятие Венгрией на 2 месяца средств и ценностей украинского государственного банка было нарушением многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества. Сейчас мы благодарны Венгрии за конструктивный подход. Передача средств состоялась в соответствии с надлежащей европейской практикой международного сотрудничества. Благодарны за поддержку в отстаивании законных интересов государственного банка Президенту Украины, Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины", — подчеркнул председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

