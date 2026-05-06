Голова НБУ Пишний показав гроші та цінності, які Угорщина повернула Ощадбанку. ФОТО
Голова Національного банку України Андрій Пишний оприлюднив фотографії незаконно конфіскованих у березні коштів та цінностей, які Угорщина 6 травня повернула "Ощадбанку".
Відповідні кадри він опублікував на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Пишний каже, що на цей результат "вперто та послідовно" працювала велика команда. Він зазначив, що станом на зара кошти та цінності вже повертаються в Україну у повному обсязі.
Загалом йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота, зазначили у банку.
"Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. Зараз ми вдячні Угорщині за конструктивний підхід. Передавання коштів відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, Національному банку України, Міністерству закордонних справ України", - наголосив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
Якщо чесно - не викликає довіри ні вся влада України ні Угорщини
