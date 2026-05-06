Голова НБУ Пишний показав гроші та цінності, які Угорщина повернула Ощадбанку. ФОТО

Голова Національного банку України Андрій Пишний оприлюднив фотографії незаконно конфіскованих у березні коштів та цінностей, які Угорщина 6 травня повернула "Ощадбанку".

Відповідні кадри він опублікував на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Пишний каже, що на цей результат "вперто та послідовно" працювала велика команда. Він зазначив, що станом на зара кошти та цінності вже повертаються в Україну у повному обсязі.

Загалом йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота, зазначили у банку.

"Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. Зараз ми вдячні Угорщині за конструктивний підхід. Передавання коштів відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, Національному банку України, Міністерству закордонних справ України", - наголосив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку, - Зеленський









Що передувало?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Угорщина сфальсифікувала відео, яке подала як доказ у справі затримання інкасаторів, - "Ощадбанк"