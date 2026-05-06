Новини Фото Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
4 428 19

Голова НБУ Пишний показав гроші та цінності, які Угорщина повернула Ощадбанку. ФОТО

Голова Національного банку України Андрій Пишний оприлюднив фотографії незаконно конфіскованих у березні коштів та цінностей, які Угорщина 6 травня повернула "Ощадбанку".

Відповідні кадри він опублікував на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Пишний каже, що на цей результат "вперто та послідовно" працювала велика команда. Він зазначив, що станом на зара кошти та цінності вже повертаються в Україну у повному обсязі.

Загалом йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота, зазначили у банку.

"Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. Зараз ми вдячні Угорщині за конструктивний підхід. Передавання коштів відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, Національному банку України, Міністерству закордонних справ України", - наголосив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку, - Зеленський

Кошти та цінності Ощадбанку повернуті Угорщиною
Що передувало?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Угорщина сфальсифікувала відео, яке подала як доказ у справі затримання інкасаторів, - "Ощадбанк"

Автор: 

Угорщина (2948) Ощадбанк (803) Пишний Андрій (201)
Топ коментарі
Золото де?

Якщо чесно - не викликає довіри ні вся влада України ні Угорщини
06.05.2026 18:39 Відповісти
"сьогодні празник в пацанов! сьогодні в оп-і - Танці!" ))
06.05.2026 18:43 Відповісти
Пышный, ты расскажи лучше за Сенс-банк с его наблюдательным советом из обрезанных.
А за ценности Ощадбанка и без тебя есть кому рассказать.
06.05.2026 18:54 Відповісти
От і кеш підвезли
06.05.2026 18:38 Відповісти
Золото де?

Якщо чесно - не викликає довіри ні вся влада України ні Угорщини
06.05.2026 18:39 Відповісти
Забув як всепропадли і боти на цензорі верещали як свині що Орбан правильно забрав гроші і їх не повернуть?
06.05.2026 20:48 Відповісти
А що до пошкоджених аВто що перевозили цінності хто компенсує ?
06.05.2026 21:24 Відповісти
Ти мене питаєш?Я не юрист Райфайзенбанку.
06.05.2026 21:33 Відповісти
Голова Національного банку України Андрій Пишний читає ЦЕНЗОР.НЕТ ?
Бо тут недавно хтось дуже хтів фото
06.05.2026 18:43 Відповісти
з процентами ?
06.05.2026 18:51 Відповісти
тут не вистача...
06.05.2026 18:54 Відповісти
А де золотішко?
06.05.2026 18:58 Відповісти
У Полуботка
06.05.2026 19:08 Відповісти
Відкат кластерного
06.05.2026 19:11 Відповісти
ну в принципі, це наше бабло. в принципі.
06.05.2026 19:27 Відповісти
Пишний має зарплату більше 600 тисяч в місяць і жизнь удалась а пенсіонер має 3000 і обоє живуть у незалежній
06.05.2026 19:36 Відповісти
Якщо Угорщина правова держава, то має бути порушена кримінальна справа за незаконні дії щодо порушення права власності українського банку
06.05.2026 19:45 Відповісти
Угода відбулася, Угорщині поновили постачання російської нафти "Дружбо", от і гроші повернули. Орбан відразу виставив таку вимогу, наші брикалися, а все одно вийшло, як і планувалося.
06.05.2026 19:53 Відповісти
Так, а ті ****** котрі віддавали накази на подібні дії буде покарано?
06.05.2026 20:07 Відповісти
а за що щира подяка? Тобто не за рішенням суду, без компенсацій збитків а "по харошему" тіпа порешалі.
07.05.2026 00:36 Відповісти
 
 