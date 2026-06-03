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Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
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Орбан лично приказал задержать украинский "золотой конвой" под Будапештом, - местные СМИ

Задержанных в Венгрии украинских инкассаторов вышлют из страны

Журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" в окрестностях Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование СМИ.

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"В течение последних недель нам удалось поговорить с рядом источников, которые были прямо или косвенно причастны к этому делу, либо имели четкое представление о предпосылках, приведших к операции в Алачи. Хотя эти деятели, преуменьшая собственную ответственность, регулярно указывали друг на друга во время разговоров, их рассказы сходились в одном. Что власть инициировала действия против "золотого конвоя" лишь на бумаге, что за операцией стоял политический расчет, и что они лишь способствовали воплощению высшей воли", — пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка, - Зеленский

"Правительство, а именно Виктор Орбан, решило, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований — выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в течение последних недель с источниками, осведомленными о деле или причастными к нему", — добавляет издание.

Также в публикации отмечается, что в начале марта от Государственного секретариата по надзору за службами гражданской национальной безопасности при Кабинете премьер-министра поступило решение, согласно которому рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта.

"Мы знаем, что Государственный секретариат выполнял поручение Виктора Орбана, которого постоянно информировали о событиях в день рейда. Несколько независимых источников подтвердили, что операцию против "золотого конвоя" приказал провести Виктор Орбан из правительства, и он же и подтолкнул к этой акции", - говорится в публикации.

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Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол в Венгрии Шандор о деле инкассаторов: Должно произойти не только возвращение ценностей, но и наказание виновных

Автор: 

Венгрия (2611) Ощадбанк (249) Орбан Виктор (840)
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Топ комментарии
+12
Потрібно на Орбана подати в суд і виставити неустойку, проценти за збитки і за моральні втрати
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03.06.2026 13:00 Ответить
+5
цікаво, і де та вся *******, шо кудахкала про святого орбанга і двушечки на бєлград?
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03.06.2026 13:06 Ответить
+4
Потрібно його особисто притягнути до відповідальності,щоб падало за все заплатив !
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03.06.2026 13:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно на Орбана подати в суд і виставити неустойку, проценти за збитки і за моральні втрати
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03.06.2026 13:00 Ответить
Потрібно його особисто притягнути до відповідальності,щоб падало за все заплатив !
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03.06.2026 13:03 Ответить
І іншим більше не хотілося випендритися!
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03.06.2026 13:04 Ответить
и чтобы мне огород вскопал
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03.06.2026 14:20 Ответить
беріть собі краще двух рабів трусіках..
дьошево і сєрдіто..
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03.06.2026 14:37 Ответить
i клаптик землi. ок, уговорили
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03.06.2026 14:46 Ответить
Золото Зелеботка
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03.06.2026 13:00 Ответить
Ворон ворону око не виклює?
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03.06.2026 13:42 Ответить
Торбан, хотів задонатити дєньох для Трампа, на танцювальний майдан біля Білого будинку??
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03.06.2026 13:00 Ответить
Які ж вони всі однаково тупі та недолугі, що орбан, що овоч, що ЛІДОР ********** зі своїм кодлом.
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03.06.2026 13:05 Ответить
Одна там невизначеність: золото було вкрите після прийому з банку,самі перевізники дали свідчення,від яких захвилювались в ОБ і далі буде...
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03.06.2026 13:05 Ответить
цікаво, і де та вся *******, шо кудахкала про святого орбанга і двушечки на бєлград?
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03.06.2026 13:06 Ответить
Мадьярська мафія.
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03.06.2026 13:25 Ответить
угро-фінська ..
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03.06.2026 14:34 Ответить
А жабі наказав *****, бо саме воно на наважилось би
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03.06.2026 13:40 Ответить
 
 