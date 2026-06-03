Орбан лично приказал задержать украинский "золотой конвой" под Будапештом, - местные СМИ
Журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" в окрестностях Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование СМИ.
"В течение последних недель нам удалось поговорить с рядом источников, которые были прямо или косвенно причастны к этому делу, либо имели четкое представление о предпосылках, приведших к операции в Алачи. Хотя эти деятели, преуменьшая собственную ответственность, регулярно указывали друг на друга во время разговоров, их рассказы сходились в одном. Что власть инициировала действия против "золотого конвоя" лишь на бумаге, что за операцией стоял политический расчет, и что они лишь способствовали воплощению высшей воли", — пишет издание.
"Правительство, а именно Виктор Орбан, решило, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований — выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в течение последних недель с источниками, осведомленными о деле или причастными к нему", — добавляет издание.
Также в публикации отмечается, что в начале марта от Государственного секретариата по надзору за службами гражданской национальной безопасности при Кабинете премьер-министра поступило решение, согласно которому рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта.
"Мы знаем, что Государственный секретариат выполнял поручение Виктора Орбана, которого постоянно информировали о событиях в день рейда. Несколько независимых источников подтвердили, что операцию против "золотого конвоя" приказал провести Виктор Орбан из правительства, и он же и подтолкнул к этой акции", - говорится в публикации.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая Венгрии подтвердила задержание семерых граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
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Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
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