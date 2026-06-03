Орбан лично приказал задержать украинский "золотой конвой" под Будапештом, - местные СМИ

Журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" в окрестностях Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование СМИ.

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"В течение последних недель нам удалось поговорить с рядом источников, которые были прямо или косвенно причастны к этому делу, либо имели четкое представление о предпосылках, приведших к операции в Алачи. Хотя эти деятели, преуменьшая собственную ответственность, регулярно указывали друг на друга во время разговоров, их рассказы сходились в одном. Что власть инициировала действия против "золотого конвоя" лишь на бумаге, что за операцией стоял политический расчет, и что они лишь способствовали воплощению высшей воли", — пишет издание.

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"Правительство, а именно Виктор Орбан, решило, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований — выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в течение последних недель с источниками, осведомленными о деле или причастными к нему", — добавляет издание.

Также в публикации отмечается, что в начале марта от Государственного секретариата по надзору за службами гражданской национальной безопасности при Кабинете премьер-министра поступило решение, согласно которому рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта.

"Мы знаем, что Государственный секретариат выполнял поручение Виктора Орбана, которого постоянно информировали о событиях в день рейда. Несколько независимых источников подтвердили, что операцию против "золотого конвоя" приказал провести Виктор Орбан из правительства, и он же и подтолкнул к этой акции", - говорится в публикации.

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Что предшествовало?

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