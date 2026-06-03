Орбан особисто наказав затримати український "золотий конвой" під Будапештом, - місцеві ЗМІ

Журналісти-розслідувачі угорського видання Telex стверджують, що наказ про затримання українських інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня віддав тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування ЗМІ.

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"Протягом останніх тижнів нам вдалося поговорити з низкою джерел, які були прямо чи опосередковано причетні до цієї справи, або які мали чітке уявлення про передумови, що призвели до операції в Алачі. Хоча ці діячі, применшуючи власну відповідальність, регулярно вказували один на одного під час розмов, їхні розповіді сходиллися в одному. Що влада ініціювала дії проти "золотого конвою" лише на папері, що за операцією стояв політичний розрахунок, і що вони лише сприяли втіленню вищої волі", - пише видання.

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"Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійної точки зору для цього не було жодних підстав - з'ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї", - додає видання.

Також у публікації зазначається, що на початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при Кабінеті прем'єр-міністра надійшло рішення, згідно з яким рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня.

"Ми знаємо, що Державний секретаріат виконував доручення Віктора Орбана, якого постійно інформували про події в день рейду. Кілька незалежних джерел підтвердили, що операцію проти "золотого конвою" наказав провести Віктор Орбан з уряду, і він же й змусив до цієї акції", - йдеться у публікації.

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Що передувало?

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