Орбан особисто наказав затримати український "золотий конвой" під Будапештом, - місцеві ЗМІ
Журналісти-розслідувачі угорського видання Telex стверджують, що наказ про затримання українських інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня віддав тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування ЗМІ.
"Протягом останніх тижнів нам вдалося поговорити з низкою джерел, які були прямо чи опосередковано причетні до цієї справи, або які мали чітке уявлення про передумови, що призвели до операції в Алачі. Хоча ці діячі, применшуючи власну відповідальність, регулярно вказували один на одного під час розмов, їхні розповіді сходиллися в одному. Що влада ініціювала дії проти "золотого конвою" лише на папері, що за операцією стояв політичний розрахунок, і що вони лише сприяли втіленню вищої волі", - пише видання.
"Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійної точки зору для цього не було жодних підстав - з'ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї", - додає видання.
Також у публікації зазначається, що на початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при Кабінеті прем'єр-міністра надійшло рішення, згідно з яким рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня.
"Ми знаємо, що Державний секретаріат виконував доручення Віктора Орбана, якого постійно інформували про події в день рейду. Кілька незалежних джерел підтвердили, що операцію проти "золотого конвою" наказав провести Віктор Орбан з уряду, і він же й змусив до цієї акції", - йдеться у публікації.
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
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