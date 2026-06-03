Орбан должен понести ответственность за рейд на инкассаторов "Ощадбанка", — Мадяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр прокомментировал расследование венгерских СМИ о роли бывшего премьера Виктора Орбана в операции по захвату украинских инкассаторов и имущества "Ощадбанка" в марте этого года.
Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Мадяр считает, что Орбан должен понести ответственность
Мадьяр обвинил своего предшественника в злоупотреблении властью и заявил, что тот должен взять на себя ответственность.
"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решения о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность", — написал премьер Венгрии.
Расследование венгерских СМИ
Накануне сообщалось, что журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" вблизи Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Что этому предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семерых граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
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Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что "Ощадбанк" вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
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