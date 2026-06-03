РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11293 посетителя онлайн
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
947 3

Орбан должен понести ответственность за рейд на инкассаторов "Ощадбанка", — Мадяр

Мадяр прокомментировал расследование в отношении Орбана по делу о захвате имущества Ощадбанка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр прокомментировал расследование венгерских СМИ о роли бывшего премьера Виктора Орбана в операции по захвату украинских инкассаторов и имущества "Ощадбанка" в марте этого года.

Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мадяр считает, что Орбан должен понести ответственность 

Мадьяр обвинил своего предшественника в злоупотреблении властью и заявил, что тот должен взять на себя ответственность.

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решения о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность", — написал премьер Венгрии.

Читайте также: Венгрия отменила решение о депортации инкассаторов украинского "Ощадбанка"

Расследование венгерских СМИ

Накануне сообщалось, что журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" вблизи Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Что этому предшествовало?

Читайте также: Орбан лично приказал задержать украинский "золотой конвой" под Будапештом, — местные СМИ

Автор: 

инкассаторы (110) Ощадбанк (249) Орбан Виктор (840) Мадяр Петер (92)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, а де бабло і 9 кг золота?
показать весь комментарий
03.06.2026 22:15 Ответить
Мадяри *****. Прошу це несприй у свою сторону угорців.
показать весь комментарий
03.06.2026 22:21 Ответить
 
 