Орбан должен понести ответственность за рейд на инкассаторов "Ощадбанка", — Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр прокомментировал расследование венгерских СМИ о роли бывшего премьера Виктора Орбана в операции по захвату украинских инкассаторов и имущества "Ощадбанка" в марте этого года.

Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мадяр считает, что Орбан должен понести ответственность

Мадьяр обвинил своего предшественника в злоупотреблении властью и заявил, что тот должен взять на себя ответственность.

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решения о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность", — написал премьер Венгрии.

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Расследование венгерских СМИ

Накануне сообщалось, что журналисты-расследователи венгерского издания Telex утверждают, что приказ о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" вблизи Будапешта 5 марта отдал тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Что этому предшествовало?

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