УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9064 відвідувача онлайн
Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
1 799 7

Орбан має понести відповідальність за рейд на інкасаторів "Ощадбанку", - Мадяр

Мадяр прокоментував розслідування щодо Орбана у захопленні майна Ощадбанку

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував розслідування угорських ЗМІ щодо ролі колишнього прем'єра Віктора Орбана в операції із захоплення українських інкасаторів та майна "Ощадбанку" у березні цього року.

Відповідну заяву Мадяр опублікував в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мадяр вважає, що Орбан має понести відповідальність 

Мадяр звинував свого попередника у зловживанні владою та заявив, що той має взяти на себе відповідальність.

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг ухвалювати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність", - написав прем'єр Угорщини.

Читайте також: Угорщина скасувала рішення про депортацію інкасаторів українського "Ощадбанку"

Розслідування угорських ЗМІ

Напередодні повідомлялося, що журналісти-розслідувачі угорського видання Telex стверджують, що наказ про затримання українських інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня віддав тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Що передувало?

Читайте також: Орбан особисто наказав затримати український "золотий конвой" під Будапештом, - місцеві ЗМІ

Автор: 

інкасатори (94) Ощадбанк (809) Орбан Віктор (945) Мадяр Петер (93)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, а де бабло і 9 кг золота?
показати весь коментар
03.06.2026 22:15 Відповісти
Мадяри *****. Прошу це несприй у свою сторону угорців.
показати весь коментар
03.06.2026 22:21 Відповісти
Має взяти відповідальність? Ну да, один вже "пішов" дтбровільно з поста президента😂 Схоже Модяр такий же популіст і самовпевнений півень, як і Трамп.
показати весь коментар
03.06.2026 22:45 Відповісти
Повинен взяти на себе відповідальність? Ага, один вже "пішов" добровільно з посади президента😂 Здається Модяр такий же популіст і самовпевнений півень, як і Трамп.
показати весь коментар
03.06.2026 22:48 Відповісти
А скільки оленів писали що не все так однозначно,диму без вогню не буває і іншу хєрню яку видумав Орбан.
показати весь коментар
03.06.2026 22:59 Відповісти
та забудьте вже про ту гнилу жабу, нах кому він вже потрібен...
показати весь коментар
03.06.2026 23:29 Відповісти
 
 