Орбан має понести відповідальність за рейд на інкасаторів "Ощадбанку", - Мадяр
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував розслідування угорських ЗМІ щодо ролі колишнього прем'єра Віктора Орбана в операції із захоплення українських інкасаторів та майна "Ощадбанку" у березні цього року.
Відповідну заяву Мадяр опублікував в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мадяр вважає, що Орбан має понести відповідальність
Мадяр звинував свого попередника у зловживанні владою та заявив, що той має взяти на себе відповідальність.
"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг ухвалювати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність", - написав прем'єр Угорщини.
Розслідування угорських ЗМІ
Напередодні повідомлялося, що журналісти-розслідувачі угорського видання Telex стверджують, що наказ про затримання українських інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня віддав тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
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