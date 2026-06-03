Орбан має понести відповідальність за рейд на інкасаторів "Ощадбанку", - Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував розслідування угорських ЗМІ щодо ролі колишнього прем'єра Віктора Орбана в операції із захоплення українських інкасаторів та майна "Ощадбанку" у березні цього року.

Відповідну заяву Мадяр опублікував в соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мадяр вважає, що Орбан має понести відповідальність

Мадяр звинував свого попередника у зловживанні владою та заявив, що той має взяти на себе відповідальність.

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг ухвалювати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність", - написав прем'єр Угорщини.

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Розслідування угорських ЗМІ

Напередодні повідомлялося, що журналісти-розслідувачі угорського видання Telex стверджують, що наказ про затримання українських інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня віддав тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Що передувало?

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