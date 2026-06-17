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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Мадяр доручив провести розслідування щодо захоплення коштів "Ощадбанку"

Захоплення інкасаторів Ощадбанку: Мадяр анонсував розслідування

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував проведення розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український "золотий конвой". Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням", - зазначив угорський прем'єр.

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Розслідування угорських ЗМІ

Напередодні повідомлялося, що журналісти-розслідувачі угорського видання Telex стверджують, що наказ про затримання українських інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня віддав тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Після цього Мадяр сказав, що Орбан має понести відповідальність.

Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3027) Ощадбанк (811) Мадяр Петер (101)
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Я так і не зрозумів кому везли ті кошти ?
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17.06.2026 11:46 Відповісти
з якою метою цікавмтися? питаю бо знаю що інкасаторські міжбанківські служби Европи не повідомляють час відправлення з відділення банку і точку прибуття грошей по перевезенням між банками у тому числі державними
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17.06.2026 12:05 Відповісти
Таке відчуття ніби оця інкасаторська машина - це все що виторгувало Потужне Гундосе Чмо на переговорах із мадярами в обмін на шматок суверенітету Закарпаття. І то тому що в тій справі Орбан пішов по бєспрєдєлу.
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17.06.2026 11:47 Відповісти
Кошти-коштами,але чому золото,одержане з банку,було вскрите і чи не було там підміна металу- це ж заборона для конвою(інкасаторів).
Розслідування мало би стосуватись скоріше вітчизняних органів, а не угорських.
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17.06.2026 12:11 Відповісти
це самий короткий шлях щоб відправити Орбана на нари . там доказів більше ніж достатньо , а також привід поміняти голів угорських спецслужб .
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17.06.2026 12:14 Відповісти
Буде цікаво, яко таки виявиться, що це був абсолютно законний та легальний "конвой", що гроші справді належали ОщадБанку, а увесь цей арешт і скандал - тільки виєбони та хамство Орбана. І де будуть тоді усі ті коментатори, яки вигадували тут безліч конспіролухичних теорій про вкрадені кошти, про Сербію і все таке?...
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17.06.2026 12:19 Відповісти
ГРУ сиділо і думало що робити напередодні виборів. І придумало. Посмикали свою ляльку за ниточки. І вся історія.
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17.06.2026 12:37 Відповісти
 
 