Мадяр доручив провести розслідування щодо захоплення коштів "Ощадбанку"

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував проведення розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український "золотий конвой". Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням", - зазначив угорський прем'єр.

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Розслідування угорських ЗМІ

Напередодні повідомлялося, що журналісти-розслідувачі угорського видання Telex стверджують, що наказ про затримання українських інкасаторів та вилучення коштів Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня віддав тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Після цього Мадяр сказав, що Орбан має понести відповідальність.

Що передувало?

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