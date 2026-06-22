Україна та Молдова продовжать рух до ЄС окремо, швидкість залежатиме від результатів реформ, - фон дер Ляєн

Євросоюз переходить до індивідуального підходу у процесі розширення щодо України та Молдови. Швидкість просування країн-кандидатів до членства тепер залежатиме від конкретних результатів реформ і виконання вимог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту Молдова–ЄС, який відбувся 22 червня.

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Реформи як головна умова просування до ЄС

У Європейській комісії наголошують, що після відкриття переговорного процесу кожна країна-кандидат відповідає за власний прогрес. Це означає, що темпи руху до ЄС не будуть однаковими для всіх.

За словами Урсули фон дер Ляєн, країни мають впроваджувати різні реформи залежно від своїх зобов’язань і стану виконання вимог.

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи – і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо", - заявила президентка Європейської комісії.

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Принцип оцінки за результатами

У Єврокомісії підкреслюють, що подальше просування у переговорах залежить не від політичних заяв чи термінів, а від реальних досягнень у реформах.

Фон дер Ляєн наголосила, що підхід "за заслугами" є більш ефективним, оскільки він дозволяє чітко оцінювати прогрес кожної країни.

Вона додала, що такий механізм допомагає як самим кандидатам, так і Європейському Союзу виконувати взяті зобов’язання.

"Процес, заснований на заслугах, набагато кращий, ніж формула "якомога швидше", тому що він чітко показує реальний прогрес", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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Вступ України до ЄС: поточний етап

Україна вже відкрила перший переговорний кластер "Основи", який охоплює верховенство права, судову систему, основоположні права та роботу демократичних інституцій.

Загалом процес вступу передбачає шість переговорних кластерів. Наступні етапи мають бути відкриті у другій половині 2026 року. Темпи подальших переговорів залежатимуть від виконання реформ і підтримки всіх країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що пункт про можливе прискорення вступу України до ЄС було вилучено з проєкту підсумкового комюніке. За його словами, це сталося в останній момент і саме за його ініціативою.

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