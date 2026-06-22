Украина и Молдова продолжат движение в ЕС отдельно, скорость будет зависеть от результатов реформ, - фон дер Ляен

Евросоюз переходит к индивидуальному подходу в процессе расширения в отношении Украины и Молдовы. Скорость продвижения стран-кандидатов к членству теперь будет зависеть от конкретных результатов реформ и выполнения требований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Молдова–ЕС, который состоялся 22 июня.

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Реформы как главное условие продвижения в ЕС

В Европейской комиссии подчеркивают, что после начала переговорного процесса каждая страна-кандидат несет ответственность за собственный прогресс. Это означает, что темпы продвижения в ЕС не будут одинаковыми для всех.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, страны должны проводить различные реформы в зависимости от своих обязательств и степени выполнения требований.

"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность за себя. Поскольку они должны проводить реформы — и они должны проводить разные реформы, в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим", — заявила президент Европейской комиссии.

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Принцип оценки по результатам

В Еврокомиссии подчеркивают, что дальнейшее продвижение в переговорах зависит не от политических заявлений или сроков, а от реальных достижений в реформах.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что подход "по заслугам" является более эффективным, поскольку он позволяет четко оценивать прогресс каждой страны.

Она добавила, что такой механизм помогает как самим кандидатам, так и Европейскому Союзу выполнять взятые обязательства.

"Процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше, чем формула "как можно быстрее", потому что он четко показывает реальный прогресс", — добавила Урсула фон дер Ляйен.

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Вступление Украины в ЕС: текущий этап

Украина уже открыла первый переговорный кластер "Основы", который охватывает верховенство права, судебную систему, основные права и работу демократических институтов.

В целом процесс вступления предусматривает шесть переговорных кластеров. Следующие этапы должны быть открыты во второй половине 2026 года. Темпы дальнейших переговоров будут зависеть от выполнения реформ и поддержки всех стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Венгрия повлияла на окончательный текст саммита Европейского совета по Украине. Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что пункт о возможном ускорении вступления Украины в ЕС был исключен из проекта итогового коммюнике. По его словам, это произошло в последний момент и именно по его инициативе.

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