Украина не может стать полноправным членом ЕС, пока находится в состоянии войны, - Мерц
Украина, находясь в состоянии войны, не может стать полноправным членом Европейского Союза, однако может получить статус ассоциированного члена в качестве промежуточного этапа на пути к вступлению.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, цитирует его "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Мерц продвигает идею ассоциированного членства
"Ассоциированное членство возможно без заключения договора. И у нас есть примеры этого. Когда в 1990 году, через год после предыдущих европейских выборов, состоявшихся после объединения Германии, мы приняли в Европейский Союз территорию, которая на тот момент еще не была представлена в институтах, мы ввели статус наблюдателя в Европейском парламенте для тогда еще существовавшей ГДР, а впоследствии - для восточногерманских федеральных земель. Тогда в Европейский парламент вошли 18 наблюдателей из Восточной Германии без права голоса", - привел пример Мерц.
Канцлер Германии отметил, что вносить изменения в Договор о Евросоюзе уже не будут. Также Мерц заявил, что процесс вступления Украины и стран Западных Балкан "должен быть согласован".
"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом Европейского Союза, а впоследствии - полноправным членом Европейского Союза", - заявил германский политик.
Он добавил, что вопрос о вступлении Украины, Молдовы и стран Западных Балкан остается в повестке дня Евросоюза.
Что предшествовало?
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенно сблизиться с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна двигаться к полноценному членству.
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