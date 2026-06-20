Украина не может стать полноправным членом ЕС, пока находится в состоянии войны, - Мерц

Украина, находясь в состоянии войны, не может стать полноправным членом Европейского Союза, однако может получить статус ассоциированного члена в качестве промежуточного этапа на пути к вступлению.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, цитирует его "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Мерц продвигает идею ассоциированного членства

"Ассоциированное членство возможно без заключения договора. И у нас есть примеры этого. Когда в 1990 году, через год после предыдущих европейских выборов, состоявшихся после объединения Германии, мы приняли в Европейский Союз территорию, которая на тот момент еще не была представлена в институтах, мы ввели статус наблюдателя в Европейском парламенте для тогда еще существовавшей ГДР, а впоследствии - для восточногерманских федеральных земель. Тогда в Европейский парламент вошли 18 наблюдателей из Восточной Германии без права голоса", - привел пример Мерц.

Канцлер Германии отметил, что вносить изменения в Договор о Евросоюзе уже не будут. Также Мерц заявил, что процесс вступления Украины и стран Западных Балкан "должен быть согласован".

"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом Европейского Союза, а впоследствии - полноправным членом Европейского Союза", - заявил германский политик.

Он добавил, что вопрос о вступлении Украины, Молдовы и стран Западных Балкан остается в повестке дня Евросоюза.

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Что предшествовало?

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