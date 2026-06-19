Туск заявил, что поддержал позицию Венгрии в вопросе вступления Украины в ЕС без ускоренной процедуры

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на саммите Евросовета он поддержал позицию своего венгерского коллеги Петера Мадьяра, настаивавшего на том, чтобы в итоговом документе саммита ЕС не было упоминания об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом глава польского правительства заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Туск поддержал Мадяра

По словам Туска, Мадьяр на саммите Евросовета "честно и откровенно" объяснил свою позицию относительно нежелательности ускоренного членства Украины в ЕС, учитывая внутриполитическую ситуацию в Венгрии.

"Он сказал: "Я и так разблокировал вопрос об Украине". Это действительно исторический поворот, учитывая ситуацию в его стране", - отметил Туск, добавив, что венгры не изменили резко своего отношения к Украине.

Польский премьер заявил, что в Польше, несмотря на преобладающую поддержку поляками Украины в войне с Россией, "растет количество вопросов относительно некоторых других аспектов украинской политики", тогда как в Венгрии ситуация "еще сложнее".

"Я поддержал премьер-министра Венгрии, сказав: послушайте, что он говорит, ведь ему нужно помочь. Нельзя, образно говоря, выплеснуть ребенка вместе с водой. Все согласились: если мы признали, что Украина, страны Западных Балкан и Молдова должны иметь четкую перспективу членства в Европейском Союзе, то этот процесс должен основываться на объективных критериях. То есть они должны выполнить все требования, предусмотренные процедурой вступления", - сказал Туск.

Он считает, что из-за этого лучше не фиксировать в документах дополнительные формулировки об ускоренном вступлении, "поскольку это не имеет практического значения".

По его словам, "это несколько напоминает энтузиазм, не подкрепленный реальными возможностями".

В то же время Туск напомнил, что поддерживал начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, однако подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов.

"Украина знает, что моя поддержка ее европейской интеграции абсолютно серьезна, но она будет осуществляться на условиях, которые распространяются на всех", - заявил глава польского правительства.

Он добавил, что Украина уже имела преференциальные условия, как будто она является членом ЕС, без выполнения соответствующих стандартов, "и это ударило по Польше".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Венгрия повлияла на окончательный текст саммита Европейского совета по Украине. Из проекта итогового коммюнике был исключен пункт о возможном ускорении вступления Украины в Европейский союз.

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