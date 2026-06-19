Туск заявив, що підтримав позицію Мадяра у питанні вступу України до ЄС без прискореної процедури

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що на саміті Євроради він підтримав позицію угорського колеги Петера Мадяра щодо наполягання, аби в підсумковому документі саміту ЄС не було запису про прискорений вступ України до Євросоюзу.

Про це глава польського уряду аявив на пресконференції у Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Туск підтримав Мадяра

За словами Туска, Мадяр на саміті Євроради "чесно і відверто" пояснив свою позицію щодо небажаності прискореного членства України в ЄС, зважаючи на внутрішньополітичну ситуацію в Угорщині.

"Він сказав: "Я і так розблокував питання України". Це справді історичний поворот з огляду на ситуацію в його країні", – зазначив Туск, зауваживши, що угорці не змінили різко свого ставлення до України.

Польський прем'єр заявив, що в Польщі, попри переважну підтримку поляками України у війні з Росією, "зростає кількість запитань щодо деяких інших аспектів української політики", тоді як в Угорщині ситуація є "ще складнішою".

"Я підтримав прем’єр-міністра Угорщини, сказавши: послухайте, що він говорить, адже йому потрібно допомогти. Не можна, образно кажучи, вихлюпнути дитину разом із купіллю. Усі погодилися: якщо ми визнали, що Україна, країни Західних Балкан і Молдова повинні мати чітку перспективу членства в Європейському Союзі, то цей процес має грунтуватися на об’єктивних критеріях. Тобто вони повинні виконати всі вимоги, передбачені процедурою вступу", - сказав Туск.

Він вважає, що через це краще не фіксувати в документах додаткові формулювання щодо прискореного вступу, "оскільки це не має практичного значення".

За його словами, "це дещо нагадує ентузіазм, який не підкріплений реальними можливостями".

Водночас Туск нагадав, що підтримував початок переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, однак наголосив, що правила мають бути однаковими для всіх країн-кандидатів.

"Україна знає, що моя підтримка її європейської інтеграції є абсолютно серйозною, але вона здійснюватиметься на умовах, які поширюються на всіх",- заявив глава польського уряду.

Він додав, що Україна вже мала преференційні умови, як нібито член ЄС, без виконання відповідних стандартів "і це вдарило по Польщі".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Угорщина вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України. З проєкту підсумкового комюніке було вилучено пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу.

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