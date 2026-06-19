Україна не отримала рішення ЄС щодо відкриття всіх переговорних кластерів

Попри очікування Києва, саміт ЄС не підтримав швидке відкриття решти кластерів. Рішення обмежилися загальними формулюваннями про подальші кроки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда з посиланням на джерела та документи, що є в розпорядженні редакції.

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У тексті рішення Європейської ради йдеться лише про вітання відкриття першого кластера "Основи" 15 червня 2026 року та очікування подальшого прогресу.

"Європейська рада вітає відкриття 15 червня 2026 року кластера "Основи" та з нетерпінням очікує на відкриття інших кластерів за підходом, заснованим на заслугах",- зазначено у документі.

Водночас у підсумкових висновках відсутні як конкретні терміни, так і зобов’язання щодо відкриття всіх кластерів у визначений період.

Формулювання про "підхід, заснований на заслугах" може означати, що подальший прогрес України залежатиме від виконання внутрішніх реформ, що потенційно може уповільнити процес відкриття наступних кластерів.

Брак одностайності серед держав-членів

За словами джерел у Єврокомісії, питання прискорення відкриття всіх кластерів порушували президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів.

Однак, як зазначає співрозмовник, для ухвалення такого рішення необхідна одностайність, якої досягти не вдалося.

"Потрібна одностайність, її не було", - пояснив він.

У результаті дискусія з цього питання не отримала розвитку через відсутність політичного консенсусу серед країн ЄС.

Що передувало?

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує, що найближчими тижнями буде відкрито решту кластерів на шляху до майбутнього членства в Євросоюзі.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна вплинула на фінальний текст саміту Європейської Ради щодо України.

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