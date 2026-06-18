Вступ України до ЄС: Зеленський сподівається на відкриття ще 5 переговорних кластерів найближчими тижнями
Україна розраховує, що найближчими тижнями буде відкрито решту кластерів на шляху до майбутнього членства в Євросоюзі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам в четвер.
Україна розраховує на відкриття решти кластерів
Так, нині Зеленський перебуває у Брюсселі, де 18-19 червня відбудеться саміт лідерів держав та урядів Європейського Союзу. Коментуючи рух України до ЄС, глава держави подякував всім країнам Європейського Союзу за відкриття першого кластера.
"Це для нас серйозний крок вперед. Ми не зупиняємось. Наше бажання у найближчі тижні, місяці – бажано, щоб тижні – безумовно, відкрити і інші п'ять кластерів, щоб всі шість кластерів відкрились і відкрили нам шлях до майбутнього членства в ЄС. Будемо працювати заради цього", – зазначив президент.
Відкриття першого кластеру переговорів
Нагадаємо, що 15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.
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