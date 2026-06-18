Вступ України до ЄС: Зеленський сподівається на відкриття ще 5 переговорних кластерів найближчими тижнями

Україна розраховує, що найближчими тижнями буде відкрито решту кластерів на шляху до майбутнього членства в Євросоюзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам в четвер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна розраховує на відкриття решти кластерів

Так, нині Зеленський перебуває у Брюсселі, де 18-19 червня відбудеться саміт лідерів держав та урядів Європейського Союзу. Коментуючи рух України до ЄС, глава держави подякував всім країнам Європейського Союзу за відкриття першого кластера.

Читайте: Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

"Це для нас серйозний крок вперед. Ми не зупиняємось. Наше бажання у найближчі тижні, місяці – бажано, щоб тижні – безумовно, відкрити і інші п'ять кластерів, щоб всі шість кластерів відкрились і відкрили нам шлях до майбутнього членства в ЄС. Будемо працювати заради цього", – зазначив президент.

Відкриття першого кластеру переговорів

Нагадаємо, що 15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

Також читайте: Зеленський закликав ЄС відкрити решту п’ять переговорних кластерів: Ми виконали свою роботу