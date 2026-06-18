Вступление Украины в ЕС: Зеленский надеется на открытие еще 5 переговорных кластеров в ближайшие недели

Украина рассчитывает, что в ближайшие недели будут открыты остальные кластеры на пути к будущему членству в Евросоюзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Владимир Зеленский в аудиокомментарии журналистам в четверг.

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Украина рассчитывает на открытие остальных кластеров

Так, в настоящее время Зеленский находится в Брюсселе, где 18-19 июня состоится саммит лидеров государств и правительств Европейского Союза. Комментируя продвижение Украины в ЕС, глава государства поблагодарил все страны Европейского Союза за открытие первого кластера.

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"Это для нас серьёзный шаг вперёд. Мы не останавливаемся. Наше желание в ближайшие недели, месяцы — желательно, чтобы недели — безусловно, открыть и остальные пять кластеров, чтобы все шесть кластеров открылись и открыли нам путь к будущему членству в ЕС. Будем работать ради этого", — отметил президент.

Открытие первого кластера переговоров

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в блок.

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