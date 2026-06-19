Украина не получила решения ЕС об открытии всех переговорных кластеров

Вопреки ожиданиям Киева, саммит ЕС не поддержал скорейшее открытие остальных кластеров. Решения ограничились общими формулировками о дальнейших шагах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники и документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

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В тексте решения Европейского совета говорится лишь о приветствии открытия первого кластера "Основы" 15 июня 2026 года и ожидании дальнейшего прогресса.

"Европейский совет приветствует открытие 15 июня 2026 года кластера "Основы" и с нетерпением ожидает открытия других кластеров по принципу, основанному на заслугах", - отмечается в документе.

В то же время в итоговых выводах отсутствуют как конкретные сроки, так и обязательства относительно открытия всех кластеров в определенный период.

Формулировка о "подходе, основанном на заслугах", может означать, что дальнейший прогресс Украины будет зависеть от проведения внутренних реформ, что потенциально может замедлить процесс открытия следующих кластеров.

Отсутствие единодушия среди государств-членов

По словам источников в Еврокомиссии, вопрос об ускорении открытия всех кластеров поднимали президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров.

Однако, как отмечает собеседник, для принятия такого решения необходимо единодушие, которого достичь не удалось.

"Требуется единодушие, а его не было", - пояснил он.

В результате дискуссия по этому вопросу не получила развития из-за отсутствия политического консенсуса среди стран ЕС.

Что этому предшествовало?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что в ближайшие недели будут открыты остальные кластеры на пути к будущему членству в Евросоюзе.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна повлияла на окончательный текст саммита Европейского совета по Украине.

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