Украина не получила решения ЕС об открытии всех переговорных кластеров
Вопреки ожиданиям Киева, саммит ЕС не поддержал скорейшее открытие остальных кластеров. Решения ограничились общими формулировками о дальнейших шагах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники и документы, имеющиеся в распоряжении редакции.
В тексте решения Европейского совета говорится лишь о приветствии открытия первого кластера "Основы" 15 июня 2026 года и ожидании дальнейшего прогресса.
"Европейский совет приветствует открытие 15 июня 2026 года кластера "Основы" и с нетерпением ожидает открытия других кластеров по принципу, основанному на заслугах", - отмечается в документе.
В то же время в итоговых выводах отсутствуют как конкретные сроки, так и обязательства относительно открытия всех кластеров в определенный период.
Формулировка о "подходе, основанном на заслугах", может означать, что дальнейший прогресс Украины будет зависеть от проведения внутренних реформ, что потенциально может замедлить процесс открытия следующих кластеров.
Отсутствие единодушия среди государств-членов
По словам источников в Еврокомиссии, вопрос об ускорении открытия всех кластеров поднимали президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров.
Однако, как отмечает собеседник, для принятия такого решения необходимо единодушие, которого достичь не удалось.
"Требуется единодушие, а его не было", - пояснил он.
В результате дискуссия по этому вопросу не получила развития из-за отсутствия политического консенсуса среди стран ЕС.
Что этому предшествовало?
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что в ближайшие недели будут открыты остальные кластеры на пути к будущему членству в Евросоюзе.
В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна повлияла на окончательный текст саммита Европейского совета по Украине.
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