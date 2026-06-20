Україна не може стати повноправним членом ЄС, поки перебуває у стані війни, - Мерц

Україна, перебуваючи у стані війни, не може стати повноправним членом Європейського Союзу, однак може отримати статус асоційованого члена як проміжний етап на шляху до вступу.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, цитує його "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мерц просуває ідею асоційованого членства

"Асоційоване членство можливе без укладення договору. І в нас є приклади цього. коли в 1990 році, через рік після попередніх європейських виборів, що відбулися після об’єднання Німеччини, ми прийняли до Європейського Союзу територію, яка на той час ще не була представлена в інституціях, ми запровадили статус спостерігача в Європейському парламенті для тоді ще існуючої НДР, а згодом — для східнонімецьких федеральних земель. Тоді до Європейського парламенту увійшли 18 спостерігачів із Східної Німеччини без права голосу",- навів приклад Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що вносити зміни до Договору про Євросоюз вже не будуть. Також Мерц заявив, що процес вступу України та країн Західних Балкан "має бути узгоджений".

"Така країна, як Україна, що перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом Європейського Союзу, а згодом — повноправним членом Європейського Союзу",- заявив німецький політик.

Він додав, що питання вступу України, Молдови та країн Західних Балкан залишається у порядку денному Євросоюзу.

Читайте також: Євросоюз відкрив перший переговорний кластер про вступ України і Молдови

Що передувало?

Читайте також: Туск заявив, що підтримав позицію Мадяра у питанні вступу України до ЄС без прискореної процедури