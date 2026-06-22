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Новости Вступление Молдовы в ЕС Вступление Украины в ЕС
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Оснований для выводов о "разъединении" Украины и Молдовы на пути в ЕС нет, — МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий

В Министерстве иностранных дел заявили, что оснований для выводов о якобы разобщенности Украины и Молдовы на пути к членству в Европейском Союзе нет. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после открытия первого кластера каждая страна-кандидат "отвечает за себя".

Об этом в комментарии журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Опровержение заявления главы Еврокомиссии 

Украина и Молдова продолжают синхронно продвигаться в переговорном процессе и последовательно проходят соответствующие этапы европейской интеграции, подчеркнул Тихий.

По его словам, заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита ЕС – Молдова 22 июня в Брюсселе были неверно интерпретированы. Речь шла о стандартной процедуре переговорного процесса после открытия первого переговорного кластера, когда каждую страну-кандидата оценивают по результатам выполнения собственных реформ.

"Сторона ЕС неоднократно отмечала выполнение обеими странами необходимых условий для открытия переговорных кластеров. Поэтому оснований для выводов о каком-то якобы "разъединении" нет. Украина, которая придала новый импульс политике расширения Европейского Союза и способствовала восстановлению ее стратегической динамики, рассчитывает на справедливый, объективный и взвешенный подход со стороны ЕС в рамках дальнейшего процесса расширения", — резюмировал пресс-секретарь МИД Украины.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, на пресс-конференции после завершения саммита ЕС — Молдова председательница Еврокомиссии заявила, что Евросоюз переходит к индивидуальному подходу в процессе расширения в отношении Украины и Молдовы. Скорость продвижения стран-кандидатов к членству теперь будет зависеть от конкретных результатов реформ и выполнения требований.

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Автор: 

МИД (7079) Молдова (2013) членство в ЕС (1297) Евросоюз (18249) Урсула фон дер Ляйен (750) Тихий Георгий (88)
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Топ комментарии
+3
Зелений художній пістьож ні про що.
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22.06.2026 23:09 Ответить
+2
Ну ніяких підстав, крім рішення керівництва ЄС. 😁

Я не хочу серти, я не хочу серти...
Ой!!!
Я не всрався, я не всрався...
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22.06.2026 23:41 Ответить
+1
Жодної євроінтеграційного закону, який нам вже передали, Зеленський разом з депутатами від слуги народу так і не проголосували, тому що ці закони антикорупційний і знижують можливість обкрадати Україну.
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22.06.2026 23:15 Ответить

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