Оснований для выводов о "разъединении" Украины и Молдовы на пути в ЕС нет, — МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что оснований для выводов о якобы разобщенности Украины и Молдовы на пути к членству в Европейском Союзе нет. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после открытия первого кластера каждая страна-кандидат "отвечает за себя".

Об этом в комментарии журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Опровержение заявления главы Еврокомиссии

Украина и Молдова продолжают синхронно продвигаться в переговорном процессе и последовательно проходят соответствующие этапы европейской интеграции, подчеркнул Тихий.

По его словам, заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита ЕС – Молдова 22 июня в Брюсселе были неверно интерпретированы. Речь шла о стандартной процедуре переговорного процесса после открытия первого переговорного кластера, когда каждую страну-кандидата оценивают по результатам выполнения собственных реформ.

"Сторона ЕС неоднократно отмечала выполнение обеими странами необходимых условий для открытия переговорных кластеров. Поэтому оснований для выводов о каком-то якобы "разъединении" нет. Украина, которая придала новый импульс политике расширения Европейского Союза и способствовала восстановлению ее стратегической динамики, рассчитывает на справедливый, объективный и взвешенный подход со стороны ЕС в рамках дальнейшего процесса расширения", — резюмировал пресс-секретарь МИД Украины.

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Что этому предшествовало?

Напомним, на пресс-конференции после завершения саммита ЕС — Молдова председательница Еврокомиссии заявила, что Евросоюз переходит к индивидуальному подходу в процессе расширения в отношении Украины и Молдовы. Скорость продвижения стран-кандидатов к членству теперь будет зависеть от конкретных результатов реформ и выполнения требований.

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