Еврокомиссар Кос о споре между Киевом и Варшавой: "Надеюсь, это не помешает вступлению Украины в ЕС"
Напряженность в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей не должна стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Укринформ.
В Еврокомиссии настроены оптимистично
Отвечая на вопросы журналистов о возможном блокировании Польшей процесса евроинтеграции Украины, Кос напомнила, что у Евросоюза уже был подобный опыт в отношениях с отдельными государствами-членами.
"До сих пор нам всегда удавалось решать такие вопросы, даже с Венгрией, хотя это и требовало определенного времени", - отметила она.
Надеется на открытие новых кластеров
По словам еврокомиссара, она рассчитывает, что правительства и политики обеих стран дадут возможность продолжить переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.
Кос выразила надежду, что удастся открыть остальные переговорные кластеры и в дальнейшем закрывать их в соответствии с процедурой евроинтеграции.
"Я остаюсь оптимистичной", - подчеркнула еврокомиссар.
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