Еврокомиссар Кос о споре между Киевом и Варшавой: "Надеюсь, это не помешает вступлению Украины в ЕС"

Напряженность в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей не должна стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Укринформ.

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В Еврокомиссии настроены оптимистично

Отвечая на вопросы журналистов о возможном блокировании Польшей процесса евроинтеграции Украины, Кос напомнила, что у Евросоюза уже был подобный опыт в отношениях с отдельными государствами-членами.

"До сих пор нам всегда удавалось решать такие вопросы, даже с Венгрией, хотя это и требовало определенного времени", - отметила она.

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Надеется на открытие новых кластеров

По словам еврокомиссара, она рассчитывает, что правительства и политики обеих стран дадут возможность продолжить переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Кос выразила надежду, что удастся открыть остальные переговорные кластеры и в дальнейшем закрывать их в соответствии с процедурой евроинтеграции.

"Я остаюсь оптимистичной", - подчеркнула еврокомиссар.

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