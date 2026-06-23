Армения направит представителя на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске
Армения направит своего представителя на Конференцию по вопросам восстановления Украины в польском Гданьске на фоне усиления экономического давления со стороны Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства Армении Armenpress.
Участие Армении в международном мероприятии
Страну будет представлять секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Гданьске 24–25 июля.
Украинскую делегацию на ней возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.
Экономическое давление и торговые ограничения
Как известно, с 30 мая Российская Федерация ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, среди которых фрукты, овощи, цветы и коньяк.
Армянская сторона заявила, что эти ограничения носят политический характер. Экономика страны в значительной степени зависит от торговли с Россией.
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