Армения направит представителя на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

Армения направит своего представителя на Конференцию по вопросам восстановления Украины в польском Гданьске на фоне усиления экономического давления со стороны Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства Армении Armenpress.

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Участие Армении в международном мероприятии

Страну будет представлять секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Гданьске 24–25 июля.

Украинскую делегацию на ней возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Экономическое давление и торговые ограничения

Как известно, с 30 мая Российская Федерация ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, среди которых фрукты, овощи, цветы и коньяк.

Армянская сторона заявила, что эти ограничения носят политический характер. Экономика страны в значительной степени зависит от торговли с Россией.

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