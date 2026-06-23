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Новости Восстановление Украины
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Армения направит представителя на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

Армения направит представителя на Конференцию по восстановлению Украины

Армения направит своего представителя на Конференцию по вопросам восстановления Украины в польском Гданьске на фоне усиления экономического давления со стороны Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства Армении Armenpress.

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Участие Армении в международном мероприятии

Страну будет представлять секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. 

Конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Гданьске 24–25 июля.

Украинскую делегацию на ней возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Экономическое давление и торговые ограничения

Как известно, с 30 мая Российская Федерация ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, среди которых фрукты, овощи, цветы и коньяк.

Армянская сторона заявила, что эти ограничения носят политический характер. Экономика страны в значительной степени зависит от торговли с Россией.

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Армения (847) конференция (299) Польша (9164) Украина (44488) восстановления (214)
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Топ комментарии
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вірмени забезпечать стройки коньяком

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23.06.2026 20:22 Ответить
+2
О да. Армяни відновлять. Тут в нас армяни щороку дорогу ''відновлюють'' то хоч стій хоч падай. Пів року здирають старий асфальт і вирізають ями, по яким пів року машини цибають, потім перед зимою бажано в сніх чи дощ мажуть тоненько слоєм в 2 см. асфальтом, і через два місяці знову вся дорога в ямах ще більших ніж була до цього. І так щороку.
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23.06.2026 20:32 Ответить
+1
Пошлет наблюдателя. Всем, бьющимся в экстазе, шо Пашинян снова продлил срок своей власти- посвящается.
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23.06.2026 20:24 Ответить

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