Украинскую делегацию на конференции в Гданьске возглавит Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции URC-2026 в Гданьске.

Об этом она сообщила в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кто еще поедет на конференцию?

По её словам, в состав украинской делегации на конференцию войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно же, правительственные чиновники и парламентарии. Запланировано множество мероприятий различного уровня, которые должны укрепить и Украину, и Польшу, и всех наших партнёров, и Европу.

Соглашения

"Перед нашей командой стоит четкая задача - достичь конкретных договоренностей, которые будут способствовать обороноспособности и устойчивости Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами. Ожидаем подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности, касающихся укрепления нашей энергетики", - говорится в сообщении.

Свириденко также уточнила, что Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания.

"Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество", - резюмирует премьер.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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