Украинскую делегацию на конференции в Гданьске возглавит Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко возглавит украинскую делегацию на конференции URC-2026 в Гданьске.
Об этом она сообщила в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто еще поедет на конференцию?
По её словам, в состав украинской делегации на конференцию войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно же, правительственные чиновники и парламентарии. Запланировано множество мероприятий различного уровня, которые должны укрепить и Украину, и Польшу, и всех наших партнёров, и Европу.
Соглашения
"Перед нашей командой стоит четкая задача - достичь конкретных договоренностей, которые будут способствовать обороноспособности и устойчивости Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами. Ожидаем подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности, касающихся укрепления нашей энергетики", - говорится в сообщении.
Свириденко также уточнила, что Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания.
"Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество", - резюмирует премьер.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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