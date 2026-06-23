Українську делегацію на конференції у Гданську очолить Свириденко

Прем'єрка Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції URC-2026 у Гданську.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто ще поїде на конференцію?

За її словами, до складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Заплановано багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу.

Угоди

"Перед нашою командою стоїть чітке завдання - досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики", - йдеться у повідомленні.

Свириденко також уточнила, що Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання.

"Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю", - резюмує прем'єрка.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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