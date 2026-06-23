Вірменія направить представника на конференцію з відновлення України у Гданську
Вірменія відправить свого представника на Конференцію з питань відновлення України у польському Гданську на тлі посилення економічного тиску з боку Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні державного інформаційного агентства Вірменії Armenpress.
Участь Вірменії у міжнародному заході
Країну представлятиме секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.
Конференція з питань відновлення України проходитиме у Гданську 24–25 липня.
Українську делегацію на ній очолить прем'єрка Юлія Свириденко.
Економічний тиск і торговельні обмеження
Як відомо, з 30 травня Російська Федерація запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, серед яких фрукти, овочі, квіти та коньяк.
Вірменська сторона заявила, що ці обмеження є політично вмотивованими. Економіка країни значною мірою залежить від торгівлі з Росією.
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