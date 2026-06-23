Фон дер Ляєн візьме участь у конференції URC-2026 в Гданську, - Єврокомісія
На тлі інформації про те, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі в Конференції з відновлення України в Гданську, у Єврокомісії заявили, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, як і раніше, планує відвідати цей захід.
Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Фон дер Ляєн відвідає конференцію в Гданську
"Наскільки мені відомо, президентка фон дер Ляєн братиме участь у Конференції з відновлення України в Гданську", - підтвердила речниця.
Вона зазначила, що це є важливим сигналом підтримки Євросоюзом України.
У Єврокомісії наголосили на важливості єдності
"Якщо ми чогось і навчилися за останні п’ять років, зіткнувшись із цією неспровокованою війною в Україні, то це те, що єдність - наш найсильніший інструмент, і все, що підриває цю єдність, включаючи суперечки, в цьому випадку між державою-членом та Україною, не є корисними", - сказала вона.
Таким чином, конференція пропонує можливість інвестувати та розвиватися, що, за її словами, - "саме те послання, яке ми хочемо донести участю в цій конференції".
Брюссель розраховує на врегулювання суперечностей між Польщею та Україною
На запитання, чи може напруга між Україною та Польщею вплинути на процес розширення, Пінью відповіла, що в таких ситуаціях єдиним "щасливим спостерігачем" є держава-агресор Росія.
"Ми впевнені в поточних переговорах, які відбуваються між Польщею та Україною, і ми впевнені, що це питання буде вирішено", - сказала Пінью.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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