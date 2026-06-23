Фон дер Ляєн візьме участь у конференції URC-2026 в Гданську, - Єврокомісія

На тлі інформації про те, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі в Конференції з відновлення України в Гданську, у Єврокомісії заявили, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, як і раніше, планує відвідати цей захід.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Фон дер Ляєн відвідає конференцію в Гданську

"Наскільки мені відомо, президентка фон дер Ляєн братиме участь у Конференції з відновлення України в Гданську", - підтвердила речниця.

Вона зазначила, що це є важливим сигналом підтримки Євросоюзом України.

У Єврокомісії наголосили на важливості єдності

"Якщо ми чогось і навчилися за останні п’ять років, зіткнувшись із цією неспровокованою війною в Україні, то це те, що єдність - наш найсильніший інструмент, і все, що підриває цю єдність, включаючи суперечки, в цьому випадку між державою-членом та Україною, не є корисними", - сказала вона.

Таким чином, конференція пропонує можливість інвестувати та розвиватися, що, за її словами, - "саме те послання, яке ми хочемо донести участю в цій конференції".

Брюссель розраховує на врегулювання суперечностей між Польщею та Україною

На запитання, чи може напруга між Україною та Польщею вплинути на процес розширення, Пінью відповіла, що в таких ситуаціях єдиним "щасливим спостерігачем" є держава-агресор Росія.

"Ми впевнені в поточних переговорах, які відбуваються між Польщею та Україною, і ми впевнені, що це питання буде вирішено", - сказала Пінью.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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