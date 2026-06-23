Фон дер Ляйен примет участие в конференции URC-2026 в Гданьске, - Еврокомиссия
На фоне информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, в Еврокомиссии заявили, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, как и ранее, планирует посетить это мероприятие.
Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Фон дер Ляйен посетит конференцию в Гданьске
"Насколько мне известно, президент фон дер Ляйен примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске", - подтвердила пресс-секретарь.
Она отметила, что это является важным сигналом поддержки Украины со стороны Евросоюза.
В Еврокомиссии подчеркнули важность единства
"Если мы чему-то и научились за последние пять лет, столкнувшись с этой неспровоцированной войной в Украине, так это тому, что единство - наш самый сильный инструмент, и все, что подрывает это единство, включая споры, в данном случае между государством-членом и Украиной, не приносит пользы", - сказала она.
Таким образом, конференция предлагает возможность инвестировать и развиваться, что, по её словам, - "именно тот посыл, который мы хотим донести своим участием в этой конференции".
Брюссель рассчитывает на урегулирование противоречий между Польшей и Украиной
На вопрос, может ли напряженность между Украиной и Польшей повлиять на процесс расширения, Пинью ответила, что в таких ситуациях единственным "счастливым наблюдателем" является государство-агрессор Россия.
"Мы уверены в текущих переговорах, которые проходят между Польшей и Украиной, и мы уверены, что этот вопрос будет решен", - сказала Пинью.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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