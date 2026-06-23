Фон дер Ляйен примет участие в конференции URC-2026 в Гданьске, - Еврокомиссия

На фоне информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, в Еврокомиссии заявили, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, как и ранее, планирует посетить это мероприятие.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фон дер Ляйен посетит конференцию в Гданьске

"Насколько мне известно, президент фон дер Ляйен примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске", - подтвердила пресс-секретарь.

Она отметила, что это является важным сигналом поддержки Украины со стороны Евросоюза.

В Еврокомиссии подчеркнули важность единства

"Если мы чему-то и научились за последние пять лет, столкнувшись с этой неспровоцированной войной в Украине, так это тому, что единство - наш самый сильный инструмент, и все, что подрывает это единство, включая споры, в данном случае между государством-членом и Украиной, не приносит пользы", - сказала она.

Таким образом, конференция предлагает возможность инвестировать и развиваться, что, по её словам, - "именно тот посыл, который мы хотим донести своим участием в этой конференции".

Брюссель рассчитывает на урегулирование противоречий между Польшей и Украиной

На вопрос, может ли напряженность между Украиной и Польшей повлиять на процесс расширения, Пинью ответила, что в таких ситуациях единственным "счастливым наблюдателем" является государство-агрессор Россия.

"Мы уверены в текущих переговорах, которые проходят между Польшей и Украиной, и мы уверены, что этот вопрос будет решен", - сказала Пинью.

Читайте: Орден Белого орла, который Зеленский вернул по почте, уже получен. Его передадут на хранение, - пресс-секретарь Навроцкого

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Смотрите: Хуже, чем Орбан: почему атака на Зеленского из-за УПА ударит по самой Польше? / Без цензуры. ВИДЕО