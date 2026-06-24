Туск сподівається, що конференція у Гданську допоможе стримати "ескалацію емоцій" з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Конференція з відновлення України у Гданську, яка відбудеться цього тижня, допоможе стримати ескалацію емоцій між Варшавою та Києвом.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Зменшення напруги між країнами

"Моїм завданням було довести справу до кінця, щоб ця конференція відбулася не лише згідно з планом, а й мала шанси на успіх", – заявив глава польського уряду.

Туск висловив надію, що конференція стане способом зупинити ескалацію емоцій на лінії Варшава – Київ.

"Вона (ескалація. – Ред.) точно не потрібна ані нам, полякам, ані українцям", – зазначив він.

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Водночас Туск додав: "Безумовно, завтра буде нагода сказати кілька різких і гірких слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають із складної історії. Я також хотів би сказати це дуже відверто в присутності пані прем’єр-міністерки України".

Туск також зазначив, що з ним консультувалися щодо відсутності Володимира Зеленського на конференції.

"Пані прем’єр-міністерка України запитувала мене про думку, про рішення щодо відсутності президента Зеленського. Від імені України буде присутня голова уряду. Я сприймаю це з думкою, що це також може піти на користь цій конференції. Буде менше емоцій, а більше змісту", – додав він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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