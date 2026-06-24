Туск сподівається, що конференція у Гданську допоможе стримати "ескалацію емоцій" з Україною
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Конференція з відновлення України у Гданську, яка відбудеться цього тижня, допоможе стримати ескалацію емоцій між Варшавою та Києвом.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Зменшення напруги між країнами
"Моїм завданням було довести справу до кінця, щоб ця конференція відбулася не лише згідно з планом, а й мала шанси на успіх", – заявив глава польського уряду.
Туск висловив надію, що конференція стане способом зупинити ескалацію емоцій на лінії Варшава – Київ.
"Вона (ескалація. – Ред.) точно не потрібна ані нам, полякам, ані українцям", – зазначив він.
Водночас Туск додав: "Безумовно, завтра буде нагода сказати кілька різких і гірких слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають із складної історії. Я також хотів би сказати це дуже відверто в присутності пані прем’єр-міністерки України".
Туск також зазначив, що з ним консультувалися щодо відсутності Володимира Зеленського на конференції.
"Пані прем’єр-міністерка України запитувала мене про думку, про рішення щодо відсутності президента Зеленського. Від імені України буде присутня голова уряду. Я сприймаю це з думкою, що це також може піти на користь цій конференції. Буде менше емоцій, а більше змісту", – додав він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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