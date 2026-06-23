Зеленський про відносини з Польщею: Важливо, щоб був конструктив

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості конструктивних відносин із Польщею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

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Підготовка до міжнародної конференції у Гданську

Президент зазначив, що триває підготовка до заходів, що відбудуться цього тижня та надалі. Він повідомив про обговорення з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко завдань щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську.

"Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам - кожному, хто з нами, хто з Україною, - усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі"

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України у Гданську 25–26 червня стане одним із ключових міжнародних майданчиків для залучення інвестицій і розвитку партнерств. Українську делегацію очолює Юлія Свириденко, до її складу входять урядовці, представники бізнесу, держкомпаній та громад.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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