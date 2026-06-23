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Новини відносини України та Польщі
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Зеленський про відносини з Польщею: Важливо, щоб був конструктив

Зеленський про відносини з Польщею

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості конструктивних відносин із Польщею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

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Підготовка до міжнародної конференції у Гданську

Президент зазначив, що триває підготовка до заходів, що відбудуться цього тижня та надалі. Він повідомив про обговорення з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко завдань щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську.

"Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам - кожному, хто з нами, хто з Україною, - усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі"

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України у Гданську 25–26 червня стане одним із ключових міжнародних майданчиків для залучення інвестицій і розвитку партнерств. Українську делегацію очолює Юлія Свириденко, до її складу входять урядовці, представники бізнесу, держкомпаній та громад.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Зеленський Володимир (28157) конференція (185) Польща (9439) відновлення (810)
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Топ коментарі
+8
Кинути нагороду поштою - це був конструктив?
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23.06.2026 21:23 Відповісти
+8
Він своє отримав. Сьогодні вся Європа гасить вогонь у відносинах України і Польщі, які він і його такий же самий Навроцький розпалили. Зате вже декілька днів ніхто не запитує, хто такий невідомий Вова із "Династії" і ще пів року не будуть запитувати, бо ця сварка надовго.
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23.06.2026 21:26 Відповісти
+7
Меньше потрібно базікати,а головне більше думати.Бо язик--мій ворог.
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23.06.2026 21:20 Відповісти

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