Зеленський про відносини з Польщею: Важливо, щоб був конструктив
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості конструктивних відносин із Польщею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.
Підготовка до міжнародної конференції у Гданську
Президент зазначив, що триває підготовка до заходів, що відбудуться цього тижня та надалі. Він повідомив про обговорення з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко завдань щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську.
"Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам - кожному, хто з нами, хто з Україною, - усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі"
Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України у Гданську 25–26 червня стане одним із ключових міжнародних майданчиків для залучення інвестицій і розвитку партнерств. Українську делегацію очолює Юлія Свириденко, до її складу входять урядовці, представники бізнесу, держкомпаній та громад.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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