Зеленский об отношениях с Польшей: Важно, чтобы они были конструктивными

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность конструктивных отношений с Польшей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Подготовка к международной конференции в Гданьске

Президент отметил, что продолжается подготовка к мероприятиям, которые состоятся на этой неделе и в дальнейшем. Он сообщил об обсуждении с премьер-министром Юлией Свириденко задач, связанных с Конференцией по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске.

"Важно, чтобы отношения с Польшей были конструктивными, и я благодарен всем партнерам — каждому, кто с нами, кто с Украиной, — всем, кто подготовил содержательные материалы для встречи в Гданьске"

Как сообщалось, Конференция по вопросам восстановления Украины в Гданьске 25–26 июня станет одной из ключевых международных площадок для привлечения инвестиций и развития партнерств. Украинскую делегацию возглавляет Юлия Свириденко, в ее состав входят правительственные чиновники, представители бизнеса, госкомпаний и общественности.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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