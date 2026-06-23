Зеленский об отношениях с Польшей: Важно, чтобы они были конструктивными
Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность конструктивных отношений с Польшей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.
Подготовка к международной конференции в Гданьске
Президент отметил, что продолжается подготовка к мероприятиям, которые состоятся на этой неделе и в дальнейшем. Он сообщил об обсуждении с премьер-министром Юлией Свириденко задач, связанных с Конференцией по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске.
"Важно, чтобы отношения с Польшей были конструктивными, и я благодарен всем партнерам — каждому, кто с нами, кто с Украиной, — всем, кто подготовил содержательные материалы для встречи в Гданьске"
Как сообщалось, Конференция по вопросам восстановления Украины в Гданьске 25–26 июня станет одной из ключевых международных площадок для привлечения инвестиций и развития партнерств. Украинскую делегацию возглавляет Юлия Свириденко, в ее состав входят правительственные чиновники, представители бизнеса, госкомпаний и общественности.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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