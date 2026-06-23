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Новости Отношения Украины и Польши
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Зеленский об отношениях с Польшей: Важно, чтобы они были конструктивными

Зеленский об отношениях с Польшей

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность конструктивных отношений с Польшей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Подготовка к международной конференции в Гданьске

Президент отметил, что продолжается подготовка к мероприятиям, которые состоятся на этой неделе и в дальнейшем. Он сообщил об обсуждении с премьер-министром Юлией Свириденко задач, связанных с Конференцией по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске.

"Важно, чтобы отношения с Польшей были конструктивными, и я благодарен всем партнерам — каждому, кто с нами, кто с Украиной, — всем, кто подготовил содержательные материалы для встречи в Гданьске"

Как сообщалось, Конференция по вопросам восстановления Украины в Гданьске 25–26 июня станет одной из ключевых международных площадок для привлечения инвестиций и развития партнерств. Украинскую делегацию возглавляет Юлия Свириденко, в ее состав входят правительственные чиновники, представители бизнеса, госкомпаний и общественности.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Зеленский Владимир (24632) конференция (299) Польша (9164) восстановления (214)
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Топ комментарии
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Він своє отримав. Сьогодні вся Європа гасить вогонь у відносинах України і Польщі, які він і його такий же самий Навроцький розпалили. Зате вже декілька днів ніхто не запитує, хто такий невідомий Вова із "Династії" і ще пів року не будуть запитувати, бо ця сварка надовго.
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23.06.2026 21:26 Ответить
+4
На нари мудака безтолкового! Чмо свідомо заварило кашу і тепер дає "поради".
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23.06.2026 21:27 Ответить
+3
Підтримую!
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23.06.2026 21:17 Ответить

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