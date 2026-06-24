Туск надеется, что конференция в Гданьске поможет сдержать "эскалацию эмоций" с Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду, что Конференция по восстановлению Украины в Гданьске, которая состоится на этой неделе, поможет сдержать эскалацию напряженности между Варшавой и Киевом.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Снижение напряженности между странами
"Моей задачей было довести дело до конца, чтобы эта конференция не только состоялась в соответствии с планом, но и имела шансы на успех", — заявил глава польского правительства.
Туск выразил надежду, что конференция станет способом остановить эскалацию эмоций на линии Варшава – Киев.
"Она (эскалация. – Ред.) точно не нужна ни нам, полякам, ни украинцам", – отметил он.
В то же время Туск добавил:"Безусловно, завтра будет возможность сказать несколько резких и горьких слов в адрес политиков, которые неадекватно реагируют на разногласия, вытекающие из сложной истории. Я также хотел бы сказать это очень откровенно в присутствии госпожи премьер-министра Украины".
Туск также отметил, что с ним консультировались по поводу отсутствия Владимира Зеленского на конференции.
"Госпожа премьер-министр Украины спрашивала мое мнение о решении относительно отсутствия президента Зеленского. От имени Украины будет присутствовать глава правительства. Я воспринимаю это с мыслью, что это также может пойти на пользу этой конференции. Будет меньше эмоций, а больше содержания", — добавил он.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль