Туск надеется, что конференция в Гданьске поможет сдержать "эскалацию эмоций" с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду, что Конференция по восстановлению Украины в Гданьске, которая состоится на этой неделе, поможет сдержать эскалацию напряженности между Варшавой и Киевом.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Снижение напряженности между странами

"Моей задачей было довести дело до конца, чтобы эта конференция не только состоялась в соответствии с планом, но и имела шансы на успех", — заявил глава польского правительства.

Туск выразил надежду, что конференция станет способом остановить эскалацию эмоций на линии Варшава – Киев.

"Она (эскалация. – Ред.) точно не нужна ни нам, полякам, ни украинцам", – отметил он.

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В то же время Туск добавил:"Безусловно, завтра будет возможность сказать несколько резких и горьких слов в адрес политиков, которые неадекватно реагируют на разногласия, вытекающие из сложной истории. Я также хотел бы сказать это очень откровенно в присутствии госпожи премьер-министра Украины".

Туск также отметил, что с ним консультировались по поводу отсутствия Владимира Зеленского на конференции.

"Госпожа премьер-министр Украины спрашивала мое мнение о решении относительно отсутствия президента Зеленского. От имени Украины будет присутствовать глава правительства. Я воспринимаю это с мыслью, что это также может пойти на пользу этой конференции. Будет меньше эмоций, а больше содержания", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла – на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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