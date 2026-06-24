Польський депутат Ковальський закликав депортувати українців із країни через суперечку навколо УПА

Польський депутат та колишній член партії "Право і справедливість" Януш Ковальський закликав владу Польщі розпочати програму повернення українців до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис політика у Facebook.

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Ковальський заявив, що українці, які підтримують ідеологію УПА, нібито становлять небезпеку для Польщі.

"Українці, які підтримують ідеологію УПА, несуть небезпеку для Польщі. Всі мають якнайшвидше повернутися в Україну", – написав депутат.

Також він заявив, що настав час розпочати програму повернення українців із Польщі до України.

Політик влаштував опитування

У своєму дописі Ковальський запропонував підписникам відповісти, чи підтримують вони повернення українців, які виїхали до Польщі через повномасштабну війну.

Публікація за добу зібрала понад 20 тисяч вподобань та викликала активне обговорення серед користувачів.

У коментарях частина поляків підтримала позицію депутата, тоді як інші виступили проти таких пропозицій та розкритикували його заяви.

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Не вперше виступає з антиукраїнськими заявами

До слова, Януш Ковальський раніше неодноразово робив різкі заяви щодо України та українців.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігав представників опозиції, зокрема Ковальського, від розпалювання антиукраїнських та ксенофобських настроїв.

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