Польский депутат Ковальский призвал депортировать украинцев из страны из-за спора вокруг УПА

Польский депутат и бывший член партии "Право и справедливость" Януш Ковальский призвал власти Польши запустить программу возвращения украинцев в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост политика в Facebook.

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Ковальский заявил, что украинцы, поддерживающие идеологию УПА, якобы представляют опасность для Польши.

"Украинцы, поддерживающие идеологию УПА, представляют опасность для Польши. Все должны как можно скорее вернуться в Украину", — написал депутат.

Также он заявил, что пришло время начать программу возвращения украинцев из Польши в Украину.

Политик устроил опрос

В своем посте Ковальский предложил подписчикам ответить, поддерживают ли они возвращение украинцев, выехавших в Польшу из-за полномасштабной войны.

По информации издания, публикация за сутки собрала более 20 тысяч лайков и вызвала активное обсуждение среди пользователей.

В комментариях часть поляков поддержала позицию депутата, тогда как другие выступили против таких предложений и раскритиковали его заявления.

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Не впервые выступает с антиукраинскими заявлениями

К слову, Януш Ковальский ранее неоднократно делал резкие заявления в адрес Украины и украинцев.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предостерегал представителей оппозиции, в частности Ковальского, от разжигания антиукраинских и ксенофобских настроений.

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