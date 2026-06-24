Польский депутат Ковальский призвал депортировать украинцев из страны из-за спора вокруг УПА
Польский депутат и бывший член партии "Право и справедливость" Януш Ковальский призвал власти Польши запустить программу возвращения украинцев в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост политика в Facebook.
Ковальский заявил, что украинцы, поддерживающие идеологию УПА, якобы представляют опасность для Польши.
"Украинцы, поддерживающие идеологию УПА, представляют опасность для Польши. Все должны как можно скорее вернуться в Украину", — написал депутат.
Также он заявил, что пришло время начать программу возвращения украинцев из Польши в Украину.
Политик устроил опрос
В своем посте Ковальский предложил подписчикам ответить, поддерживают ли они возвращение украинцев, выехавших в Польшу из-за полномасштабной войны.
По информации издания, публикация за сутки собрала более 20 тысяч лайков и вызвала активное обсуждение среди пользователей.
В комментариях часть поляков поддержала позицию депутата, тогда как другие выступили против таких предложений и раскритиковали его заявления.
Не впервые выступает с антиукраинскими заявлениями
К слову, Януш Ковальский ранее неоднократно делал резкие заявления в адрес Украины и украинцев.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предостерегал представителей оппозиции, в частности Ковальского, от разжигания антиукраинских и ксенофобских настроений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гітлер та Герінг на похоронах Пілсудського Які питання до УПА?
https://youtu.be/zwy4tjZroI0?si=BaAgniRpuF-EHpap