Лидер польской оппозиции Качиньский хочет вернуть Украине орден Ярослава Мудрого
Лидер польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Отношение к украинской власти
Так, Качиньский заявил, что вернет Украине орден Ярослава Мудрого, что станет выражением его отношения к украинской власти.
"Я тоже верну орден, потому что у меня довольно высокий ранг. Орден князя Ярослава Мудрого, который является высшим, но не I степени, потому что я не президент. У меня II степень. Это будет выражением моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинским элитам", - отметил он.
По его словам, это решение станет также проявлением лояльности к польскому президенту. Качиньский также обвинил Украину в эскалации конфликта: "Конфликт быстро эскалируется другой стороной".
Качиньский против Садового
Кроме того, Качиньского спросили о его отношении к проведению в Польше Конференции по восстановлению Украины. В ответ он выразил недовольство участием в мероприятии мэра Львова Андрея Садового.
"На этой конференции присутствует мэр Львова, несмотря на то, что он - явный сторонник Бандеры и человек, который не платит польской фирме за уже выполненную работу", - заявил политик.
Он подчеркнул, что присутствие Садового на конференции в Гданьске демонстрирует отношение Украины к Польше: "Не стоит питать иллюзий".
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "імені Героїв УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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