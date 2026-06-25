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Новости Отношения Украины и Польши
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Лидер польской оппозиции Качиньский хочет вернуть Украине орден Ярослава Мудрого

Качиньский хочет вернуть Украине орден

Лидер польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Отношение к украинской власти

Так, Качиньский заявил, что вернет Украине орден Ярослава Мудрого, что станет выражением его отношения к украинской власти.

"Я тоже верну орден, потому что у меня довольно высокий ранг. Орден князя Ярослава Мудрого, который является высшим, но не I степени, потому что я не президент. У меня II степень. Это будет выражением моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинским элитам", - отметил он.

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По его словам, это решение станет также проявлением лояльности к польскому президенту. Качиньский также обвинил Украину в эскалации конфликта: "Конфликт быстро эскалируется другой стороной".

Качиньский против Садового

Кроме того, Качиньского спросили о его отношении к проведению в Польше Конференции по восстановлению Украины. В ответ он выразил недовольство участием в мероприятии мэра Львова Андрея Садового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские СМИ написали о двух скрытых мотивах Навроцкого, который отобрал у Зеленского орден Белого Орла

"На этой конференции присутствует мэр Львова, несмотря на то, что он - явный сторонник Бандеры и человек, который не платит польской фирме за уже выполненную работу", - заявил политик.

Он подчеркнул, что присутствие Садового на конференции в Гданьске демонстрирует отношение Украины к Польше: "Не стоит питать иллюзий".

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "імені Героїв УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Автор: 

Качиньский Ярослав (63) награда (1898) Польша (9189)
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Топ комментарии
+20
А вам не здається, що роздача орденів, медалей та інших відзнак по між держав, та різних іноземних діячів, це якийсь анохронізм. Як завжди - заслуг на копійку, але мажуть один одного нагородами. Вони не цінують їх, бо практично нічого не зробили для їх отримання. Перестаньте роздавати нагороди кому попало і не прийдеться їх збирати з землі.
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25.06.2026 16:16 Ответить
+19
Брата кацапы убили, а виноват снова Бандера..
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25.06.2026 16:24 Ответить
+14
Кацапи замочили братана цього покидька? Ну то і х#й з ним.
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25.06.2026 16:19 Ответить

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