Лидер польской оппозиции Качиньский хочет вернуть Украине орден Ярослава Мудрого

Лидер польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отношение к украинской власти

Так, Качиньский заявил, что вернет Украине орден Ярослава Мудрого, что станет выражением его отношения к украинской власти.

"Я тоже верну орден, потому что у меня довольно высокий ранг. Орден князя Ярослава Мудрого, который является высшим, но не I степени, потому что я не президент. У меня II степень. Это будет выражением моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинским элитам", - отметил он.

Читайте также: Украинцы и поляки - друзья в Европе, способные построить будущее, - Туск

По его словам, это решение станет также проявлением лояльности к польскому президенту. Качиньский также обвинил Украину в эскалации конфликта: "Конфликт быстро эскалируется другой стороной".

Качиньский против Садового

Кроме того, Качиньского спросили о его отношении к проведению в Польше Конференции по восстановлению Украины. В ответ он выразил недовольство участием в мероприятии мэра Львова Андрея Садового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские СМИ написали о двух скрытых мотивах Навроцкого, который отобрал у Зеленского орден Белого Орла

"На этой конференции присутствует мэр Львова, несмотря на то, что он - явный сторонник Бандеры и человек, который не платит польской фирме за уже выполненную работу", - заявил политик.

Он подчеркнул, что присутствие Садового на конференции в Гданьске демонстрирует отношение Украины к Польше: "Не стоит питать иллюзий".

Читайте также: Зеленский об отношениях с Польшей: Важно, чтобы они были конструктивными

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "імені Героїв УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления: