Лідер польської опозиції Качинський хоче повернути Україні орден Ярослава Мудрого

Лідер польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Ставлення до української влади

Так, Качинський заявив, що поверне Україні орден Ярослава Мудрого, що буде вираженням його ставлення до української влади.

"Я теж поверну орден, бо маю доволі високий ранг. Орден князя Ярослава Мудрого, який є найвищим, але не І ступеня, бо я не президент. У мене II ступінь. Це буде виразом мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт", – зазначив він.

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За його словами, це рішення буде також проявом лояльності до польського президента. Качинський також звинуватив Україну в ескалації конфлікту: "Конфлікт швидко ескалується іншою стороною".

Качинський проти Садового

Крім того, Качинського запитали про його ставлення до проведення у Польщі Конференції з відновлення України. У відповідь він висловив невдоволення участю в заході мера Львова Андрія Садового.

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"На цій конференції присутній мер Львова, попри те, що він явний прихильник Бандери і людина, яка не платить польській фірмі за вже виконану роботу", – заявив політик.

Він наголосив, що присутність Садового на конференції в Гданську демонструє ставлення України до Польщі: "Не варто плекати ілюзій".

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви: